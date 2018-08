Zinemaldia

John Malkovich, zinemako maisu baten biografia

2010/09/17

Egungo aktore, ekoizle eta zuzendari esanguratsuenetakoa da. Ekoizle moduan aritu den Abel aurkeztu du Donostiako Nazioarteko Zinemaldian.

Zinemazaleek oso gustuko duten aktore, zuzendari eta ekoizlea da John Malkovich. Jarrera handiko pertsonaiek betetzen dituzte bere lanak, eta, beste ezeren gainetik, antzezteko orduan erakusten duen mailagatik da ezagun.

Antzerkian egin zituen bere lehen lanak, Chicagon, eta New Yorkera jo zuen gero Broadwayn Death of a salesman lanean Dustin Hoffmanekin batera parte hartzeko. Antzezlan horren pelikula egin zuten gero, eta, honi esker, Emmy saria eman zioten.

1984an, Oscar saria irabazteko hautagaia izan zen Places in the heart pelikulari esker eta Balen bidean filmean egindako lanak beste izendapen bat ekarri zion 1999an. Urte horretan, bere ibilbideko antzezlan bitxiena egin zuen, Spike Jonzek zuzendutako Nola izan John Malkovich pelikulan.

1998an Donostia Saria eman zioten, eta 2010eko Donostiako Nazioarteko Zinemaldian Diego Lunak zuzendu eta berak ekoitzitako Abel filma aurkeztu du.