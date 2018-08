Zinemaldia

Seigarren jardunaldia

Zinemaldia 2010: irailaren 22ko programazioa

Erredakzioa

2010/09/22

Hemen duzu asteazken honetan Zinemaldian ikusgai izango diren pelikulen zerrenda.

Sail Ofiziala



Genpin

Zuz: Naomi Kawase

09:30 Teatro Victoria Eugenia

12:00 Kursaal, 1

19:00 Kursaal, 1

Ogi beltza

Zuz: Agustí Villalonga

9:00 Kursaal, 1

22:00 Kursaal, 1

Elisa K

Zuz: Judith Colell, Jordi Cadena

16:30 Teatro Victoria Eugenia

Gabonetan etxera

Zuz: Bent Hamer

23:00 Teatro Victoria Eugenia

Amigo

Zuz: John Sayles

19:30 Principal (Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna)

Meskita

Zuz: Daoud Aoulad-Syad

18:30 Antiguo Berri, 2



Bizikleta, koilara, sagarra

Zuz: Carles Bosch

16:00 Antiguo Berri, 2

Jan, errezatu, maitatu

Zuz: Ryan Murphy

23:00 Antiguo Berri, 2



Zinemira-Panorama de Cine Vasco



Debekatuta dago oroitzea

Zuz: Txaber Larreategi, Josu Martínez

11:30 Principal (Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna)

20:30 Teatro Victoria Eugenia

Gala del Cine Vasco

80 egunean

Zuz: Jon Garaño, Jose Mari Goenaga

20:15 Antiguo Berri, 7

Sagarren denbora. 25 urte deserritik itzultzen

Zuz: Josu Martínez, Txaber Larreategi

18:30 Antiguo Berri, 8



Horizontes Latinos

La mirada invisible

Zuz: Diego Lerman

19:00 Kursaal, 2

Octubre

Zuz: Daniel Vega, Diego Vega

12:00 Kursaal, 2

Nostalgia de la luz

Zuz: Patricio Guzmán

09:30 Principal (Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna)

Octubre

Zuz: Daniel Vega, Diego Vega

16:30 Principal (Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna)

Nostalgia de la luz

Zuz: Patricio Guzmán

16:00 Principe, 9

Post mortem

Zuz: Pablo Larraín

16:00 Antiguo Berri, 6





Zabaltegi

Exit Through the Gift Shop

Zuz: Banksy

12:00 Teatro Victoria Eugenia (Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna)

18:15 Teatro Victoria Eugenia

24:00 Kursaal, 2



Le quattro volteZuz: Michelangelo Frammartino20:45 Principe, 3

The Oath

Zuz: Laura Poitras

22:45 Principe, 9

Carancho

Zuz: Pablo Trapero

20:30 Antiguo Berri, 2

How Much Does Your Building Weigh, Mr. Foster?

Zuz: Norberto López Amado, Carlos Carcas

18:30 Antiguo Berri, 7

Gesher

Zuz: Vahid Vakilifar

16:30 Kursaal, 2

La vida útil

Zuz: Federico Veiroj

21:30 Kursaal, 2

Principii de viata / Principles of Life

Zuz: Constantin Popescu

09:30 Kursaal, 2

Gesher

Zuz: Vahid Vakilifar

22:00 Principal (Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna)

La vida útil

Zuz: Federico Veiroj

14:00 Principal (Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna)

Las marimbas del infierno

Zuz: Julio Hernández Cordón

18:30 Principe, 7

Principii de viata / Principles of Life

Zuz: Constantin Popescu

20:30 Principe, 7

Podslon / Shelter

Zuz: Dragomir Sholev

18:30 Antiguo Berri, 6

Lucía

Zuz: Niles Atallah

20:30 Antiguo Berri, 8

La noche que no acaba

Zuz: Isaki Lacuesta

16:00 Principe, 7

Guest

Zuz: José Luis Guerin

20:30 Antiguo Berri, 6





Made in Spain

Cerca de tus ojos

Zuz: Elías Querejeta

22:45 Principe, 7

Caracremada

Zuz: Lluís Walter

20:30 Principe, 9

Estigmas

Zuz: Adán Aliaga

16:00 Antiguo Berri, 7

Fake Orgasm

Zuz: Jo Sol

22:45 Antiguo Berri, 7

Zinerik Handiena Txikientzat

Nanny McPhee and the Big Bang (La niñera mágica y el Big Bang)

Zuz: Susanna White

10:00 Velódromo

10:00 Usurbe (Beasain)





Atzera begirako klasikoa. DON SIEGEL

Death of a Gunfighter (La ciudad sin ley)

22:45 Principe, 2

Stranger on the Run (TV)

16:30 Principe, 2

An Annapolis Story

20:45 Principe, 6

Spanish Affair (Aventura para dos)

22:30 Principe, 6

The Black Windmill (El molino negro)

18:30 Principe, 6

Two Mules for Sister Sara (Dos mulas y una mujer)

16:00 Principe, 6

Madigan (Brigada homicida)

18:30 Principe, 9

Hell Is for Heroes (Comando)

17:00 Antiguo Berri, 4

The Hanged Man (TV) (El carnaval de la muerte (TV))

22:00 Antiguo Berri, 4

The Killers (Código del hampa)

23:00 Antiguo Berri, 6



Atzera begirako tematikoa: .doc Ez fikzioaren bide berriak

Dokfa nai meuman / Mysterious Object at Noon

Zuz: Apichatpong Weerasethakul

18:30 Principe, 2

Jesus, du weisst / Jesus, You Know

Zuz: Ulrich Seidl

20:30 Principe, 2

Les plages d''Agnès

Zuz: Agnès Varda

22:45 Principe, 3

Más allá del espejo

Zuz: Joaquim Jordà

16:00 Principe, 3

The Devil and Daniel Johnston

Zuz: Jeff Feuerzeig

18:30 Principe, 3

En construcción

Zuz: José Luis Guerin

22:00 Principe, 10

La vie moderne

Zuz: Raymond Depardon

17:00 Principe, 10

The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara

Zuz: Errol Morris

19:30 Principe, 10

The Wild Blue Yonder

Zuz: Werner Herzog

19:30 Antiguo Berri, 4

Los rubios

Zuz: Albertina Carri

16:00 Antiguo Berri, 8

Profit Motive and the Whispering Wind

Zuz: John Gianvito

22:45 Antiguo Berri, 8