Zinemaldia

Hiru ziklo

Zinemaldiak Jacques Demy eta Amerikako zinema beltza omenduko ditu

Erredakzioa

2011/03/18

Azken belaunaldiko zinema txinatarrari eskainiko diotenak osatuko du ziklo ofizialei zuzendutako eskaintza. Gainera, kartel lehiaketa deitu dute, estreinakoz, 2011ko irudia aukeratzeko.

2011koegingo dute Donostiako 59. Nazioarteko Zinemaldia , eta bi ziklo tematiko batuko dizkiote ohiko atzerabegirako klasikoari. Programazio ofizialaren baitan hiru ziklo eskaintzeko ohitura berreskuratuko dute horrela.

Jacques Demy (1931–1990) zinemagile frantziarraren lanari buruzko atzerabegirako oso bat eskainiko du Zinemaldiak aurten. Genero musikala berritu zuen zuzendaria nouvelle vague korrontearekin lotu zuten adituek. Baina, moda eta korronte zinematografikoetan erori gabe, ibilbide original eta berezia landu zuen eta ''zinema abestua'' erabat berritu zuen.



Le Sabotier du Val de Loire (1955), Lola (1960), La baie des anges (1963), Les parapluies de Cherbourg (1964), Les demoiselles de Rochefort (1967), Model Shop (1969), Lady Oscar (1979), Une chambre en ville (1982) edo Trois places pour le 26 (1988) bezalako lanak ikusi ahal izango dira.



Aurten egingo diren bi ziklo tematikoetako bat Amerikako zine beltzari eskainiko zaio. American way of death izenburuaren baitan 1990 eta 2010 urteak bitartean egindako generoko lanak ikusi ahal izango dira. Quentin Tarantino, Michael Mann, Abel Ferrara, Coen anaiak, Clint Eastwood, Spike Lee, David Lynch, Martin Scorsese eta David Fincher bezalako zuzendarien filmak hain zuzen ere. Reservoir Dogs (1992), Wild at Heart (Bihotz basatia, 1990) Miller''s Crossing (1990; Donostia Zinemaldian Zuzendari Onenaren Zilarrezko Maskorra), Seven (1995), Fargo (1996), Collateral (2004) edo Zodiac (2007) dira eskainiko dituzten lan batzuk..



Bigarren ziklo tematikoa azken belaunaldiko zinema txinatarrak osatuko du. Asiako herrialdean bizitzen ari diren aldaketak erakusten dituen zinearen egileek osatuko dute eta aro digitalak baldintzatutako zinema ikusi ahal izango da bertan. Honekin sortutako joera eta teknika berrien laguntzaz gauzatutako hainbat lan ikusi ahal izango dira bertan, besteak beste: Zhu Wenen Seafood (2001), Andrew Chengen Welcome to Destination Shanghai (2003), Liu Jiayinen Oxhide (2004), Peng Taoren Little Moth (2007), Emily Tangen Perfect Life (2008) edo Zhao Yeren Jalainur (2009).



Kartel lehiaketa, estreinakoz



59. ediziorako diseinua eta kartelak aukeratzeko lehiaketa deitu du, estreinakoz, Donostia Zinemaldiak. Helburua Zinemaldia hainbat lekutan sustatzeko eta iragartzeko beharrezkoak diren kartelak aukeratzea da. Euren proposamenak aurkezteko interesa daukaten diseinu grafikoko lantoki eta agentziek nahiz banakoek hartu ahal izango dute parte deialdian. Lehiaketa nazioartera zabalduko da, eta mundu osoko pertsona fisikoak eta juridikoak aurkeztu ahal izango dira bertara. Irabazleak 6.000 euroko saria eskuratuko du.



Deialdia martxoaren 18tik apirilaren 15era egongo da zabalik, eta oinarriak Donostiako Zinemaldiaren webgunean daude eskuragai.