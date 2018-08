Zinemaldia

Irailaren 16tik 24ra

Terence Davies, Ripstein eta Kore-Eda, Zinemaldiko Sail Ofizialean

2011/07/28

Wang Xiaoshuai, Sarah Polley, Julie Delpy, Ana Katz, Mathieu Demy, Filippos Tsitos, João Canijo eta Björn Runge zuzendariak ere izango dira aurten Urrezko Maskorra lortzeko lehian.

Terence Davies, Hirokazu Kore-Eda, Arturo Ripstein, Wang Xiaoshuai, Sarah Polley eta Julie Delpy zuzendariak izango dira Donostian, 59. Zinemaldiko Urrezko Maskorra eskuratzeko lehian. Aurten, irailaren 16tik 24ra bitartean egingo dute Donostiako zinema jaialdia, eta Ana Katz, Mathieu Demy, Filippos Tsitos, João Canijo y Björn Runge zinemagileek ere hartuko dute parte Sail Ofizialean.

Terence Davies zuzendari britainiarrak The Deep Blue Sea lana ekarriko du Donostiara. Rachel Weisz, Tom Hiddleston eta Simon Russell Beale ditu protagonista nagusi, eta Terence Rattiganen izen bereko antzezlanaren egokitzapena da. Beste gizon batekin maitemindu den emakume ezkondu baten gatazka emozionala kontatzen du filmak. 2008an atzerabegirako bat eskaini zion Zinemaldiak Terence Davies zuzendariari.

Arturo Ripstein zuzendariaren Las razones del corazón da Sail Ofizialeko beste lanetako bat. Gustave Flauberten Madame Bovary eleberriaren azken atalen egokitzapen ''''libre eta pertsonala'''' egin du oraingoan mexikarrak. Arturo Ripsteinek bitan irabazi du Zinemaldiaren Urrezko Maskorra, Principio y fin (1993) eta La perdición de los hombres (2000) filmekin. Epaimahaiaren Sari Berezia ere eskuratu zuen, El lugar sin límites (1978) lanarekin. Filmografia luzea du, La mujer del puerto (1991), La reina de la noche (1994), Profundo carmesí (1996) eta Así es la vida (2000), tartean.

Kiseki (''I Wish'') da Hirokazu Kore-Eda zinemagile japoniarraren azken filma. Ilusio handi bat duen hamabi urteko mutikoaren istorioa du ardatz: gurasoak dibortziatu zirenetik anaia urrun bizi da, eta berarekin elkartu nahiko du protagonistak. Kore-Eda zinemagilearen Maborosi no hikari (1995) lana Veneziako zinema-jaialdian saritu zuten, eta, geroztik, Japoniako zuzendari estimatuenetako bat da. Laugarren aldiz lehiatuko da Donostia Zinemaldian. Izan ere, zuzendari japoniarrak Wandâfuru raifu (1998), Hana yori mo naho (2006) eta Aruitemo, aruitemo (2008) lanak aurkeztu ditu aurretik Donostian.

Sarah Polley aktore, zuzendari eta ekoizlea ere lehiatuko da Sail Ofizialean, Take this waltz bere bigarren lanarekin. Michelle Williams eta Seth Rogen aktoreak dira bertan protagonistak eta nahasketa sentimental handia duen gazte baten istorioa kontatzen du drama erromantiko honek. Sarah Polley sei urterekin hasi zen aktore lanetan, eta hainbat zuzendariren esanetara aritu da: Terry William, Atom Egoyan, Isabel Coixet eta David Cronenberg zinemagileekin, besteak beste. Hainbat film labur eta Away from Her (2006) film luzea zuzendu ditu, eta Oscar saria eskuratzeko bi izendapen izan zituen: bata Egokitutako Gidoi Onenaren sarirako eta bestea emakumezko aktore onenaren sarirako.

Julie Delpy aktore eta zuzendari frantziarrak ere parte hartuko du Sail Ofizialean, bere laugarren pelikularekin: Le Skylab. Familia bilera baten inguruko komedia nostalgikoa da, 70eko hamarkadan girotua, eta Delpy bera da zuzendari eta protagonista. Frantziako zinemako aktore nagusietako bat da Delpy eta, 14 urte zituela, Jean-Luc Godardekin debuta egin zuenetik, hainbat zuzendarirekin egin du lan: Léos Carax Bertrand Tavernier, Agnieszka Holland, Krzystof Kieslowski, Richard Linklater eta Jim Jarmusch, besteak beste. Zuzendari gisa, Looking for Jimmy (2002), Two Days in Paris (2007) eta The Countess (2009) egin ditu.

Wang Xiaoshuai zinemagile txinatarrak Flowers aurkeztuko du Donostian. Lanak Mao Zedong hil aurreko garaia kontatzen du, haur baten ikuspegitik. Shiqi sui de dan che ( 2001) pelikularekinBerlingo Zilarrezko Hartza eskuratu zuen zuzendariak, eta, sei urte geroago, Gidoi Onenaren Zilarrezko Hartza irabazi zuen, Zuo You lanarekin.

Los Marziano Ana Katz zuzendariaren lana ere lehiatuko da Sail Ofizialean. Guillermo Francella eta Arturo Puig ditu protagonista Argentinako pelikula honek, eta aspaldi haserretutako bi anaiaren istorioa kontatzen du. Ana Katz gidoilari, aktore eta zuzendariak El juego de la silla (2002) lanarekin egin zuen debuta film luzeetan, eta lan horrek Donostiako Zinemaldiko Zinema Eraikitzen eta Zabaltegi-Zuzendari Berriak sailetan parte hartu zuen. Bere bigarren lana ere (Una novia errante, 2007) Zinema Eraikitzen Sailean izan zen. Katzen hirugarren pelikula da Los Marziano.

Manoel de Oliveira, Alain Tanner eta Wim Wenders zuzendarien laguntzaile izan da João Canijo, eta Sangue do meu sangue lanarekin dator Donostiara. Lisboako auzo periferiko batean girotutako familia melodrama gogorra du lanak ardatz.



Agnès Varda eta Jacques Demyren semea da Mathieu Demy, eta Americano filma (bere lehen fillm luzea) aurkeztuko du Zinemaldian. Gazte frantziar batek Mexikon barrena egindako bidaia kontatzen du, eta Salma Hayek, Géraldine Chaplin eta Chiara Mastroianni aktoreak dira protagonistak. Donostiako Zinemaldiak atzerabegirako bat eskainiko dio aurten Jacques Demyri, Mathieu Demyren aitari.



Adikos Kosmos Filippos Tsitos zuzendariaren lana eta Happy End Björn Runge zinemagileak egindako filma ere izango dira aurten lehiaketan.