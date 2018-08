Zinemaldia

Zinemaldia

Martin Scorseseren film berria, Zabaltegi-Bereziak sailean

Erredakzioa

2011/08/10

Gainera, Donostiako Zinemaldiko sailak Frederick Wiseman, Hirokazu Kore-eda, Juan Carlos Rulfo eta Joann Sfarren film berriak aurkeztuko dituzte.

Donostiako Zinemaldiko Zabaltegi saileko emanaldi berezien programazioa hamar filmekin osatzen da. 59. edizio honetako eskaintzari nazioarteko zinemagileen hiru dokumental eta fikziozko hiru film luze batuko zaizkio. Halaber, beste lau lan ere ikusi ahal izango dira Gauerdiko Saioetan.



Aldez aurretik jakinarazita bezala, Zabaltegi-Bereziak sailean Espainiako sei film ere emango dituzte: Manuel Huergaren 14 d''abril Macià contra Companys, Eterio Ortegaren Al final del túnel, Isaki Lacuestaren El cuaderno de barro, Nacho Vigalondoren Extraterrestre, David Truebaren Madrid, 1987 eta ESCACen (Kataluniako Zinema eta Ikus-entzunezkoen Ikastegi Nagusia) Puzzled Love.



Carrière. 250 metros Juan Carlos Rulfo zuzendariaren filma da, eta Jean-Claude Carrière idazle eta gidoilariaren berri ematen du. Carrière Luis Buñuelen kolaboratzaile leial izan zen, zinemarako ehun gidoi baino gehiago idatzi zituen, eta duela gutxi Espainiako Letren eta Arteen Ordenarekin saritu zuten. Hunkiduraz jositako bidaia sentimental honetan, Carrièrek bere bizitza markatu duten tokiak eta pertsonak ekarriko ditu gogora; esate baterako, Toledo, Paris edota New York.



Le chat du Rabbin animaziozko filma da, Antoine Deslevaux zinemagileak eta Joann Sfar marrazkilariak zuzendua. Errabino baten eta bere katu hizlariaren abentura sinestezinak kontatzen ditu, Afrikan galdutako hiri bat aurkitzeko espedizio batera abiatzen direnean.



Crazy Horse Frederick Wiseman zinemagilearen dokumental berria da, eta bere kamerarekin Parisko Crazy Horse kabaret ospetsuaren barrualdea arakatuko du. Wiseman (Boston, 1930) Ameriketako dokumentalaren legenda biziduna da.



George Harrison:Living in the Material world Martin Scorsese zuzendariaren lan berria da. Dokumental honek George Harrison Beatles taldeko kidearen berri emango digu, Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono, Phil Spector eta tankerako beste hainbaten lekukotzen bitartez. Filmak orain artean argitaratu gabeko irudiak eta grabaketak ditu.



Nochi No hi (The days after) Hirokazu Kore-eda zinemagile japoniarrak fantasiazko KAIDAN-HORROR CLASSICStelesailari egindako ekarpena da, NHK eta NHK Enterprises etxeek ekoitzia. Bere atalean, doluaren eta izaki kutunak galtzearen inguruko hausnarketa poetikoa egiten du; horretarako, gauero hildako semea agertzen zaien senar-emazteen istorioa kontatzen du.



Sur la Planche Leila Kilani zinemagile marokoarraren obrak Donostia Zinemaldiaren Zinema Mugimenduan saria eskuratu zuen iaz, eta, ondoren, Canneseko zinema-jaialdiko Errealizadoreen Hamabostaldian parte hartu zuen.



ZABALTEGI-GAUERDIKO BEREZIAK



Le Moine Matthew Gregory Lewis idazleak XVIII. mendean idatzitako eleberri gotiko klasikoaren egokitzapena da. Dominik Moll zinemagileak zuzendu zuen Espainiak eta Frantziak elkarrekin ekoitzitako obra hau, eta deabruarekin ituna egindako monje bati buruzko thriller bizia da. Vincent Cassel, Déborah François, Sergi López eta Geraldine Chaplin dira filmeko protagonistak.



Australiako Snowton ekoizpena Justin Kurzel zinemagileak zuzenduta dago. Nerabe baten eta agertu berri den aitatzat duen pertsonaia baten artean sortzen den harremanari buruzko erretratu aztoratzailea da; pertsonaia horrek fanatismoz eta indarkeriaz betetako mundu batera eramango du nerabea.