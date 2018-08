Zinemaldia

59. edizioa

Hamabost film lehiatuko dira Zinemaldiko Zuzendari Berriak sailean

Erredakzioa

2011/08/18

'Urte berri on, amona!' (Telmo Esnal) Sail Ofizialeko 'Americano' (Mathieu Demy), 'Rampart' (Oren Moverman), eta 'Take This Waltz' (Sarah Polley) filmekin lehiatu beharko da.

Nazioarteko hamabost lan lehiatuko dira Donostia Zinemaldiaren 59. edizioko Zabaltegi-Zuzendari Berriak sailean. Horien artean Telmo Esnal zuzendari zarauztarraren Urte berri on, amona! eta Americano (Mathieu Demy), Rampart (Oren Moverman), eta Take This Waltz (Sarah Polley) Sail Ofizialean aurkeztuko dituzten lanak egongo dira.



Islandiako, Japoniako, Israelgo, Alemaniako, Hego Koreako, Txileko, Estatu Batuetako, Austriako eta Erresuma Batuko filmak izango dira. Gainera, Ignacio Ferrerasek Arrugas eta Sandra Sánchezek Tralas luces lanak aurkeztuko dituzte.



Á annan veg (Either way) Islandian ekoitzia da. Hafsteinn Gunnar Sigurðssonek zuzendutako komedia dramatiko honek bi gazteren arteko harreman bitxia kontatzen du; itxuraz sekula inor ibiltzen ez den errepideak margotzen dituzte gazteok.



Hadar Friedlich zuzendariak Emek tiferet (a beautiful valley) aurkeztuko du. Denboraren joana hausnartzen duen film honek, adineko emakume baten istorioa kontatzen du.



Ending note (Death of a japanese salesman) Japonian ekoitzia da, eta Mami Sunada zinemagileak zuzendua. Dokumental lazgarri honek zuzendariaren aitaren bizitzako azken hilabeteak kontatzen ditu, minbizi sendaezin bat diagnostikatu ostean.



Hiiung-thu (Scars) LIM Woo-seong zuzendari hego-korearraren bigarren filma da; senar desleiala duen emakumezko baten arazo afektiboetara egindako gerturatze sotila, hain zuzen.



The river used to be a man (Der fluss war einst ein mensch) Alemanian ekoitzia da, eta Jan Zabeil da zuzendaria. Abentura-zinemaren obra honek Afrika aldean galdurik dabilen gazte alemaniar baten istorioa kontatzen du.



Sentados frente al fuego, Alejandro Fernández Almendras zinemagilearen lana, Txilen eta Alemanian ekoitzia da. Filmak gizon baten eta gaitz terminal batek jotako emakume baten arteko maitasun-istorio hunkigarria kontatzen du.



Silver tongues Estatu Batuetan ekoitzia da, eta Simon Arthur da zuzendaria. Kontakizun arduragarri honetan, bikote bat joko ilun batean buru-belarri ikusiko dugu; parean ipintzen zaizkien pertsonak suntsitzeko joko ilunean, hain justu.



Stilleben Austrian ekoitzia da, eta Sebastian Meise du zuzendari. Familia baten hondamendia kontatzen du, Bernhard semearen aurkikuntza arduragarria baliatuta. Bere aitak "Lydia" izenez deituko ditu prostitutak; bere arrebaren izen berberarekin, hain zuzen.



Wild Bill Dexter Fletcher zinemagileak zuzendutakoa. Preso bat bere auzora iritsiko da baldintzapeko askatasunarekin, eta bere semeen kargu egiteko zer-nolako zoritxarrak bizi dituen kontatuko digu.