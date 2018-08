Zinemaldia

Kim Ki-duk eta Oren Moverman, Zinemaldiko Sail Ofiziala osatzeko

Erredakzioa

2011/08/17

Johnnie To, Steve McQueen eta Nicolas Provost zuzendarien film berriak Zabaltegi-Perlak sailean eskainiko dituzte.

Donostia Zinemaldiaren 59. edizioaren Sail Ofizialean parte hartuko duten filmen zerrenda osatu dute Kim Ki-duken eta Oren Movermanen lan berriekin. Aurretik iragarri zituzten beste hamalau lanekin batera lehiatuko dira Urrezko Maskorra eskuratzeko.Gainera, Zabaltegi-Perlak sailean ikusi ahal izango diren hiru film berri ezagutu ditugu.



Amen, Kim Ki-duk zuzendari hego-korearraren lan berriak, Donostia Zinemaldian izango du mundu mailako estreinaldia. Pelikula Europan filmatu du eta neska gazte korear baten bidaia misteriotsua kontatzen du. Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom (Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring, 2003) filmarekin Publikoaren saria eskuratu zuen 51. Donostia Zinemaldiko Zabaltegi-Perlak sailean.



Estatu Batuetako Rampart filma Oren Moverman zinemagileak zuzendutako drama bat da, eta Woody Harrelson, Robin Wright, Steve Buscemi, Ben Foster, Sigourney Weaver, Anne Heche, Ice Cube eta Ned Beatty ditu protagonista. Eleberri beltzak idazten dituen James Ellroy idazle famatuaren istorioa du oinarri Rampart filmak, eta muturreko egoeran Los Angelesen bizi den poliziakide baten deskribapena egiten du. Oren Moverman zinemagileak The Messenger (2009) filmarekin egin zuen debuta zuzendari gisa, eta Berlineko zinema-jaialdian gidoirik onenaren Urrezko Hartza eskuratu zuen. Halaber, Oscar sarietarako bi proposamen izan zituen.



Hiru film berri Zabaltegi—Perlak sailerako



Dyut ming gam (A life without principle) filma Hong Kongeko Johnnie To zuzendariaren azken lana da, eta Veneziako hurrengo zinema-jaialdiko Sail Ofizialean lehiatuko da. Lapurreta bateko diruaren inguruan, etsipenak jotako hiru pertsonaiaren patuak gurutzatuko dira; hirurak ere dirua bizkor irabazteko amorratzen. Johnnie To zinemagileak 50 film baino gehiago zuzendu ditu. Asiako zinemagintzako pertsonaiarik prestigiotsuenetakoa da.



L’envahisseur Belgikan ekoitzitako filma da, Nicolas Provost zinemagileak zuzendua. Immigrazioaren gaia jorratzen duen pelikula honek paperik gabeko afrikar gazte bat du protagonista, eta Europako gizartean bizirik irauteko zer-nolako ibiliak egin behar dituen kontatuko du. Nicolas Provost bideo-artista sonatuak (Belgika, 1969) egindako lehen film luze hau Veneziako zinema-jaialdiko Orizzonti sailean lehiatuko da.



Shame Steve McQueen zuzendariaren film berria da, eta Michael Fassbender eta Carey Mulligan aktoreak ditu protagonista. Filmak Brandonen istorioa kontatzen du; bizitza sexuala kontrolatzeko gauza ez den 30 urteko gaztearena, hain zuzen. Arreba gaztea Brandonen apartamentura bizitzera joaten denean, protagonistaren bizimodua erabat aldatuko da. Hunger (2008) lehendabiziko filmak Canneseko zinema-jaialdiko Urrezko Kamera irabazi zuenean egin zen ezagun Steve McQueen zinemagilea (Londres, 1969). Ondoren, nazioarteko beste hainbat jaialditan saritu eta errekonozitu zuten film hori bera, eta 56. Donostia Zinemaldiko Zabaltegi-Perlak sailean aurkeztu zuten. Shame Veneziako hurrengo zinema-jaialdian lehiatzeko aukeratu dute.