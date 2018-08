Zinemaldia

Irailaren 21etik 23ra

Zinema Ikasleen Nazioarteko hamargarren Topaldia, Zinemaldian

2011/08/22

Mundu zabaleko zinemaka eskolek parte hartuko dute Donostian egingo dituzten jardunaldietan.



Donostiako 59. Naziarteko Zinemaldiak Zinema Ikasleen Nazioarteko hamargarren Topaldia egingo du aurten. Irailaren 21etik 23ra egingo diren jardunaldiek mundu osoko zinema eskoletako ikasleen lanak ezagutarazi nahi ditu.

25 herrialdeetako 56 eskolek egindako 134 lan aurkeztu dira aurten eta hauek dira irailean egingo duten hamargarren edizioan ikusi ahal izango diren lanak:

Twist and blood, Kuba Czekaj (Radio & Tv Department of Krzysztof Kieslowski's name University of Silesia, Polonia)



Schlafstundé, Zevik Zelikovitch (The film & television school Sapir College, Israel)



Long distance call, Grzegorz Muskala (Dffb - German film and tv academy, Alemania)



Alto sauce, Fernando Pomares (ESCAC, Espainia)



Quisiera la tarde, Carolina Sourdis (Escuela de Cine y Tv UNAL, Kolonbia)



Dylan, Ania Winiarska (National Film and Tv School, Erresuma Batua)



Mona Lisa in the province, Yoav Arbel (Beit Berl College School of Art, Israel)



L’or blanc, Adama Sallé (ESAV, Maroko)·



La fiesta de casamiento, Gastón Margolin eta Martín Morgenfeld (Universidad del Cine, Argentina)



Geen weg terug, Shariff Korver (Netherlands film and tv academy, Holanda)



Eva - shem zmani, Dor Fadlon (Tel Aviv University, Israel)



Guañape sur, Janós Richter (Zelig, Italia)



La siguiente estación, Nicolas Sandino (Politécnico Gran Colombiano, Kolonbia)



Programazioa osatzeko Atelier Masterclass proiektuko film laburrak eta IX. Topaldian aurkeztutako proiektuaren emaitza, We are not living in a fucking hospital, ere ikusi ahal izango dira.