45.000 sarrera saldu dituzte Zinemaldirako

2011/09/12

Zinemaldi Plazako eta Kursaal zentroko leihatiletan, Kutxako kioskoetan, Telekutxan eta Internet bidez erosi daitezke oraindik. Kontsulta ezazu zinema jaialdiaren egitarau osoa.

Atzo salgai jarri ziren 45.000 sarrera saldu ditu dagoeneko Zinemaldiak. Ostiralean hasiko da Donostiako zinema jaialdia.



The Tree of Life filmaren Victoria Eugenia Antzokiko sesioa amaitu zen lehenik eta behin, igandean goizeko 10:00etan. Aurresalmentan agortu diren beste sesio batzuk Kursaal 1eko Bakerik ez gaiztoentzat (17an, 22:00etan) eta Take this waltz (18an, 12:00etan) izenekoak dira.



Victoria Eugenia Antzokian ere, datorren ostiraleko The Tree of Lifen sesioa agortu da, 20:00etakoa, eta baita Et maintenant on va o? ere (larunbatean, 17an, 30:30ean). Shame (18an, 20:30an) ere agortu da eta baita Le Havre (22an, 18:30ean) eta irailaren 24an, 15:30ean izango den Drive ere.



Hasiera eta amaiera ekitaldietarako sarrerak gelditzen dira eta baita Donostia Sariaren ekitaldietarako ere sarrerak badaude.



Zinemaldiaren 59. edizioko sarrerak salgai daude dagoeneko. Hainbat modutan erosi daitezke: Zinemaldi Plazako leihatiletan (Kursaal jauregiko beheko solairuan), Kursaal zentroko leihatiletan (Sail Ofizialeko bonoak edota gutxienez aldiko hamar sarrera erosteko), Kutxako kioskoetan, Telekutxan eta Internet bidez (sansebastianfestival.com eta kutxa.net).



Irailaren 16tik, Victoria Eugenia antzokiko leihatilan, Antzoki Zaharrean eta Principe zinema-aretoetan erori ahalko dira. Antiguo Berri zinema-aretoetan, berriz, hilaren 17an jarriko dituzte salgai. Belodromoko sarrerak gune horretako leihatiletan salduko dituzte, saioak hasi baino bi ordu lehenago. Sail Ofizialean erreserbatutako guneetarako sarrerak bonoaren bidez bakarrik eskura daitezke.



Pertsona bakoitzak gehienez ere lau sarrera erosi ahal izango ditu emanaldi bakoitzeko. Era berean, 6,30 euroko prezioa duten hamar sarrera baino gehiago erosita, % 20ko deskontua egingo da. Horretarako, ordea, Zinemaldi Plazan, Antiguo Berri eta Principe zinemetan, Antzoki Zaharrean eta Victoria Eugenia antzokian erosi beharko dira sarrerak. Deskontua ez da Internet bidez erositako sarreretan egingo.



Bestalde, Gaztekutxa txartela duten 18 eta 29 urte bitarteko gazteek % 50eko deskontua izango dute saio guztietan (inaugurazio-galan, Donostia sariaren ekitaldian, amaiera-galan eta belodromoan izan ezik). Deskontu horri aldiko hamar sarrera erosteagatik egiten den % 20ko deskontua ere gaineratuko zaio, baldin eta sarrerak horretarako gaitutako leihatiletan erosten badira, eta ez Internet bidez.

Gaztekutxa txartelaren jabeek, era berean, euskarazko azpitituluak dituzten filmetarako sarrerak euro baten truke erosi ahal izango dituzte.



Kursaaleko Sail Ofizialerako, gutxieneko plaza kopurua bermatuko da arratsaldeko eta gaueko saioetarako, 17:00etatik aurrera Kursaal guneko leihatiletan.



Zinemaldiko emanaldi guztien berri jasotzen duen Eskuko Gida 1,20 euroan erosi ahal izango da larunbatetik aurrera, Kursaaleko informazio-standetan, leihatilen ondoan, baita Okendo plazakoan ere. Asteartetik aurrera, halaber, Donostiako eta Gipuzkoako kiosko nagusietan ere erosi ahal izango da, baita Donostia Turismoaren bulegoan ere.



