Zinemaldia

Laugarren jardunaldia

Kore-eda eta Julie Delpy, aurrez aurre Zinemaldian

Erredakzioa

2011/09/20

'Kiseki' pelikularekin dugu japoniarra Donostian, eta Delpyk 'Skylab' aurkeztuko du. Sail Ofizialean Björn Runge ere izango da. Telmo Esnalek 'Urte berri on, amona!' estreinatuko du Zabaltegin.

Hirokazu Kore-eda, Julie Delpy eta Björn Runge zuzendariak izango dira astearte honetan Zinemaldiko Sail Ofizilean. 59. edizio honek laugarren jardunaldia du gaur, eta 'Kiseki-Nahi nuke' (Hirokazu Kore-eda), 'Skylab' (Julie Delpy) eta 'Amaiera zoriontsua' (Björn Runge) filmak izango dira Sail Ofizialeko lehiaketako proposamenak.



Zabaltegi-Zuzendari Berriak sailean, Telmo Esnalek 'Urte berri on, amona!' aurkeztuko du, eta 'Bi anai' (Imanol Rayo)ere estreinatuko dute, Zinemiran.



Gainera, Nacho Vigalondo zinemagileak bere bigarren film luzea aurkeztuko du gaur, Extraterrestre. Zabaltegi-Zuzendari berriak sailean aurkeztuko du eta amodiozko eta zientzia-fikziozko istorioa da. 7:35 de la mañana film laburragatik Oscar sarietarako hautagai izan zen Vigalondo.



Sail Ofiziala



Japoniako zuzendari estimatuenetako bat da Hirokazu Kore-eda (Tokio, 1962), eta 'Kiseki (nahi Nuke)' bere azken lana ekarri du Donostiara. Ilusio handi bat duen hamabi urteko mutiko baten istorioa du filmak ardatz: gurasoak dibortziatu zirenetik anaia urrun bizi da, eta berarekin elkartu nahiko du.

Julie Delpy aktore eta zuzendari frantziarrak bere laugarren filma aurkeztuko du gaur Donostian: 'Skylab'. Familia bilera bati buruzko komedia nostalgikoa da, 70eko hamarkadan girotua, eta Delpy bera da zuzendari eta protagonista. Julie Delpy (ParIs, 1969) Frantziako zinema industrian aktore nagusietako bat da eta, 14 urte zituela, Jean-Luc Godard-ekin egin zuen estreinako lana. Harrezkero, hainbat zuzendarirekin egin du lan, tartean Léos Carax, Bertrand Tavernier, Agnieszka Holland, Krzystof Kieslowski, Richard Linklater eta Jim Jarmusch. Zuzendari gisa, beste hiru film egin ditu: 'Looking for Jimmy' (2002), 'Two Days in Paris' (2007) eta 'The Countess' (2009).

'Amaiera zoriontsua' Suediako produkzioa da, eta, Björn Runge zinemagilearen zuzendaritzapean, emakumeek gaur egungo gizartean jasaten dituzten tratu txar psikologiko eta fisikoak jorratzen ditu. Björn Runge (Lysekil, 1961) Roy Andersson zuzendariaren laguntzaile gisa hasi zen zinemagintzan, eta maiz egin du lan telebistaren eta dokumentalen esparruan.





IRAILAK 20, ASTEARTEA. PROGRAMAZIOA



12:00 Kursaal, 1 Sail Ofiziala

'Kiseki' (Nahi nuke)

Zuzendaria: Hirokazu Kore-eda

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

09:00 Victoria Eugenia Sail Ofiziala

'Kiseki' (Nahi nuke)

Zuzendaria: Hirokazu Kore-eda

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

19:00 Kursaal, 1 Sail Ofiziala

'Kiseki' (Nahi nuke)

Zuzendaria: Hirokazu Kore-eda

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

16:00 Victoria Eugenia Sail Ofiziala

'Oinkada bikoitzak'

Zuzendaria: Isaki Lacuesta

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

19:30 Principal Sail Ofiziala

'Ahots lokartua'

Zuzendaria: Benito Zambrano

J.B. Azpitituluak ingelesez.

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.

23:00 Teatro Victoria Eugenia Sail Ofiziala

The Deep Blue Sea

Zuzendaria: Terence Davies

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

09:00 Kursaal, 1 Sail Ofiziala

'Skylab'

Zuzendaria: Julie Delpy

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

22:00 Kursaal, 1 Sail Ofiziala

'Skylab'

Zuzendaria: Julie Delpy

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

23:00 Antiguo Berri, 2 Sail Ofiziala

'Albert Nobbs'

Zuzendaria: Rodrigo García

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Lehiaketatik Kanpo.

Azken emanaldia

16:00 Kursaal, 1 Sail Ofiziala

'Amaiera zoriontsua'

Zuzendaria: Björn Runge

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

16:00 Antiguo Berri, 8 Zabaltegi-Zuzendari Berriak

'Sentados frente al fuego'

Zuzendaria: Alejandro Fernández Almendras

J.B. Azpitituluak ingelesez.

Azken emanaldia

24:00 Principal Zabaltegi-Zuzendari Berriak

'Á annan veg / Either Way'

Zuzendaria: Hafsteinn Gunnar Sigur?sson

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.

16:00 Kursaal, 2 Zabaltegi-Zuzendari Berriak

'Á annan veg / Either Way'

Zuzendaria: Hafsteinn Gunnar Sigur?sson

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

21:00 Antiguo Berri, 1 Zabaltegi-Perlak

'Tyrannosaur' (Tiranosauroa)

Zuzendaria: Paddy Considine

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

18:15 Teatro Victoria Eugenia Zabaltegi-Perlak

'L’Envahisseur / The Invader'

Zuzendaria: Nicolas Provost

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

Publikoaren Kuttuna saria botua emateko Emanaldia

12:00 Teatro Victoria Eugenia Zabaltegi-Perlak

'L’Envahisseur / The Invader'

Zuzendaria: Nicolas Provost

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.

09:30 Kursaal, 2 Zabaltegi-Zuzendari Berriak

'Arrugas'

Zuzendaria: Ignacio Ferreras

J.B. Azpitituluak ingelesez.

22:45 Antiguo Berri, 8 Zabaltegi-Zuzendari Berriak

'Arrugas'

Zuzendaria: Ignacio Ferreras

J.B. Azpitituluak ingelesez.

Azken emanaldia

18:30 Principe, 7 Zabaltegi-Zuzendari Berriak

'Arrugas'

Zuzendaria: Ignacio Ferreras

J.B. Azpitituluak ingelesez.

16:00 Antiguo Berri, 2 Sail Ofiziala

'Take This Waltz'

Zuzendaria: Sarah Polley

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Kutxa-Zuzendari Berriak sarietarako hautagaia

Azken emanaldia

18:15 Antiguo Berri, 2 Zabaltegi-Perlak

'Jodaeiye Nader ez Simin / Nader and Simin, A Separation'

Zuzendaria: Asghar Farhadi

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Azken emanaldia

20:30 Teatro Victoria Eugenia Zabaltegi-Perlak

'Duo ming jin / Life Without Principle'

Zuzendaria: Johnnie To

J.B azpitituloak ingelesezeta elektronikoak gaztelaniaz

Publikoaren Kuttuna saria botua emateko Emanaldia

17:15 Principal Zabaltegi-Perlak

'Duo ming jin / Life Without Principle'

Zuzendaria: Johnnie To

J.B azpitituloak ingelesezeta elektronikoak gaztelaniaz

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.

24:00 Kursaal, 2 Zabaltegi-Perlak

'Duo ming jin / Life Without Principle'

Zuzendaria: Johnnie To

J.B azpitituloak ingelesezeta elektronikoak gaztelaniaz

09:30 Principal Zabaltegi-Zuzendari Berriak

'Urte berri on, amona!'

Zuzendaria: Telmo Esnal

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.

19:15 Kursaal, 2 Zabaltegi-Zuzendari Berriak

'Urte berri on, amona!'

Zuzendaria: Telmo Esnal

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

20:45 Principe, 7 Zabaltegi-Bereziak

'Carrière, 250 metros'

Zuzendaria: Juan Carlos Rulfo

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

23:00 Principe, 7 Zabaltegi-Bereziak

'Crazy Horse'

Zuzendaria: Frederick Wiseman

J.B azpitituloak ingelesezeta elektronikoak gaztelaniaz

16:00 Principal Zabaltegi-Bereziak

'El cuaderno de barro'

Zuzendaria: Isaki Lacuesta

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.

18:00 Kursaal, 2 Zabaltegi-Bereziak

'El cuaderno de barro'

Zuzendaria: Isaki Lacuesta

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

20:30 Antiguo Berri, 7 Zabaltegi-Bereziak

'El cuaderno de barro'

Zuzendaria: Isaki Lacuesta

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

14:00 Principal Zabaltegi-Bereziak

'Estralurtar'

Zuzendaria: Nacho Vigalondo

J.B. Azpitituluak ingelesez.

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.

22:00 Kursaal, 2 Zabaltegi-Bereziak

'Estralurtar'

Zuzendaria: Nacho Vigalondo

J.B. Azpitituluak ingelesez.

20:45 Principe, 2 Zabaltegi-Bereziak

'Puzzled Love'

Zuzendaria: ESCAC

J.B. Azpitituluak ingelesez.

20:45 Antiguo Berri, 2 Zabaltegi-Gauerdiko Bereziak

'Snowtown'

Zuzendaria: Justin Kurzel

J.B. azpititulu elektronikoak gaztelaniaz

14:00 Teatro Victoria Eugenia Zinemira-Estreinaldiak

'Bi anai'

Zuzendaria: Imanol Rayo

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez.

Prentsa eta Akreditatuak bakarrik. Prentsa Lehentasuna.

22:45 Principe, 2 Zinemira-Estreinaldiak

'Azken bidaia'

Zuzendaria: Enara Goikoetxea, Iurre Telleria

J.B. azpitituluak euskaraz.

Azken emanaldia

18:15 Antiguo Berri, 8 Zinemira-Informazio Saia

'Next Music Station: Lebanon'

Zuzendaria: Fermin Muguruza

J.B gaztelaniazko azpitituluekin eta elektronikoak ingelesez

20:45 Principe, 9 Zinemira-Euskadiko Filmategiaren zaharberritze-lanak

'Ereagatik Matxitxakora'

Zuzendaria: Gotzon Elortza

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Azken emanaldia

20:45 Principe, 9 Zinemira-Euskadiko Filmategiaren zaharberritze-lanak

'Aberria (Erria)'

Zuzendaria: Gotzon Elortza

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Azken emanaldia

20:45 Principe, 9 Zinemira-Euskadiko Filmategiaren zaharberritze-lanak

'Elburua Gernika'

Zuzendaria: Gotzon Elortza

J.B. gaztelaniazko azpitituluekin.

Azken emanaldia

18:30 Principe, 9 Culinary Zinema: Zinema eta gastronomia

'Jiro Dreams of Sushi'

Zuzendaria: David Gelb

J.B azpitituloak ingelesezeta elektronikoak gaztelaniaz

Azken emanaldia