"Así Se Escribe Un Crimen", Euskadiko kronika beltz kasurik harrigarrienei buruzko dokumental saila
Ekoizpena EITB eta El Correo-ren (Vocento) arteko aliantza bat da, eta gertakari horien jarraipena egin zuten bi hedabideetako kazetarien kontakizunak biltzen ditu, lehen pertsonan. Irailaren 10ean estreinatuko da ETB2n.
FesTVal jaialdian egin den aurkezpenaren irudia
Irailaren 10ean, 22:15ean, ETB2k "Así Se Escribe Un Crimen" estreinatuko du, EITBk eta El Correo-k (Vocento) Secuoya Studiosekin elkarlanean ekoitzitako dokumental saila, Euskadiko kronika beltzaren kasurik mediatiko eta beldurgarrienak biltzen dituena. Ekoizpenak kasu bakoitzaren kontakizun zorrotz, zehatz eta gizatiarra eskaintzen du EITB eta El Correoko kazetarien esperientziaren bidez.
Kazetaritza-ikuspegi berria
Zortzi ataleko saioak gertakariak berreraikiko ditu artxiboko irudien, adituen elkarrizketen eta ikerketan parte hartu zuten iturrien bitartez. Gertakariak kontatzeaz gain, inplikatutako pertsonentzat izan zuen eragin emozionala eta profesionala islatuko dute.
Ainhoa de las Heras, David Olabarri eta David González, El Correo-ko gertakarien kazetariak, eta Miriam Duque, Radio Euskadiko "Ganbara Negra" saioaren gidaria, izan ziren lehen lerrora gerturatu eta gertakari horien jarraipena egin zuten kazetarietako batzuk. Orain, berriro aztertuko dituzte kasuak, hasierako ikerketatik epaitegiko ebazpenera arte.
Kronika beltza markatu zuten kasu errealak
Sabino Legionarioaren kasuari eskainiko diote ataletako bat, Arrigunagako hondartzan (Getxo) giza gorpuzkiak agertzearekin batera hasi zena. Badoo aplikazioan zita bat hitzartu zuen Josetxuren hilketa eta Shaolin Faltsuaren kasua ere aztertuko dituzte. Horrekin batera, 1999 eta 2001 artean Bizkaian desagertutako neska gazteen kasua, alaba nerabeak zituzten gurasoen artean izua sortu zuena, eta Nagore Laffageren erailketa, besteak beste.
Kapitulu bakoitzean, gizartea hunkitu zuten krimen horien xehetasunetan sakonduko dute: hots, ikerketen nondik norakoak eta garai hartan bizi zen egoera aztertuko dute. Engainuek eta obsesioek eragindako gertakarietatik hasi, eta beldur kolektiboa piztu zuten kasuetaraino, delitu horiek euskal gizartearen oroimen kolektiboan utzi zuten arrastoari erreparatuko diote. Halaber, segurtasuna zein justizia lantzeko moduan inflexio-puntu bat ezarri zutela erakutsiko dute.
"Así Se Escribe Un Crimen" dokumental sailak ez ditu gertakariak kazetaritzaren ikuspegitik soilik aztertuko. Helburua izango da indarkeriaren inguruan eta gertaera horiek gizartean izan duten eraginen inguruan kontzientzia sortzea, dokumentatutako eta errespetuzko tratamendu baten bidez.