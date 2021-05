2021/05/20 11:09

telebista

Kirolak

Giroko 13. etapa eta Buruz Buruko Txapelketako partidak Idiazabaldik, ostiralean

Lehen mailako Elezkano II vs Rezusta eta promozioko Alberdi vs Egiguren V eta Salaberria vs Larrazabal partidak izango ditugu ikusgai.

Txirrindulariak Italiako Giroan. EITB Mediaren bideo batetik hartutako irudia

Ostiralean, Italiako Giroko 13. etaparen emankizuna 14:15ean hasiko da ETB4n eta eitb.eus-en, eta ETB1en jarraituko dugu 15:00etatik aurrera. Esprinterrentzako ibilbidea izango da Rovenna eta Verona artean jokatuko dena. 22:00etan pilota emankizuna izango dugu Idiazabaldik. Buruz Buruko Txapelketako hiru partida izango ditugu ikusgai: lehen mailako Elezkano II vs Rezusta eta promozio mailako Alberdi vs Egiguren V eta Salaberria vs Larrazabal.

