‘OT’ko Ruslana, Britney sindromea eta emakume musikari gazteen sexualizazioa

OT (Operación Triunfo) fenomenoaren baitako azken eztabaida da emakume musikari gazte kosifikatuarena. Ruslana lehiakidearen aste honetako adierazpenek eta artistari esleitu dizkioten azken abestiek jarri dute polemika mahai gainean.

Izan ere, 18 urteko lehiakideak dantza sentsualez lagundutako pop hitak (Nathy Pelusoren "Salvaje", Channelen "SloMo" eta Aitanaren "Miamor") abestu behar izan ditu azken asteetan. Dantzari trebea dela sarritan erakutsi duen arren, artista gisa bestelako nahi batzuk dituela adierazi du egunotan.

ruslana: me gustaria… contar algo, transmitir… porque yo soy energia y se que tengo algo aqui que me hace moverme, que me hace querer estar encima de un escenario #OTDirecto23E pic.twitter.com/7r3OkhvezS