Oasisen itzulera: Gallagher anaien arteko tirabirak eta bueltaren zergatia

Oasis taldea bueltan da, 2009an jotzeari utzi eta 15 urte igaro diren honetan. Berriak mundua eta sare sozialak aztoratu ditu, itzuleraren zurrumurrua gero eta ozenago entzuten zen arren, askorentzat pentsaezina baitzen Noel eta Liam Gallagher anaiak berriro elkartu eta musika egiten jarraitzea.

Albisteak sortu duen zalapartaren harira, Oasisen bukaeraren inguruko hainbat datu bildu ditugu, britpoparen olatua harrapatu ez zuten Z belaunaldiko kideei testuinguruaren berri emateko.

The guns have fallen silent.

The stars have aligned.

The great wait is over.

Come see.

It will not be televised. pic.twitter.com/FaELtNlVMh