kultura Musika Oasis bueltan da Publikatuta: 2024/08/27 09:17 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2024/08/27 10:21 (UTC+2) Britania Handiko bandak 14 kontzertu eskainiko ditu Cardiff, Manchester, Londres, Edinburgo eta Dublinen.

Gallagher anaiek Oasis taldearen itzulera iragarri dute. 15 urte banatuta egon ondoren, Britania Handiko bandak 14 kontzertu eskainiko ditu 2025eko udan.

Sarrerak larunbatean jarriko dira salgai Erresuma Batuan eta Irlandan sare sozialetan iragarri dutenez.

Oasis will tour the UK & Ireland in summer 2025!

Tickets go on sale this Saturday 31st August.

IRE ¿¿ 8am IST

UK ¿ 9am BST

Full information ¿https://t.co/EtNuE2Hx6b

*These dates will be the band’s exclusive European appearances. pic.twitter.com/C5I0NVWS68 — Oasis (@oasis) August 27, 2024

Kontzertuen datak eta lekuak honako hauek dira:

2025eko uztaila:

4 - Cardiff, Principality Stadium

5 - Cardiff, Principality Stadium

11 - Manchester, Heaton Park

12 - Manchester, Heaton Park

19 - Manchester, Heaton Park

20 - Manchester, Heaton Park

25 - London, Wembley Stadium

26 - London, Wembley Stadium

2025eko abuztua:

2 - London, Wembley Stadium

3 - London, Wembley Stadium

8 - Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

9 - Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

16 - Dublin, Croke Park

17 - Dublin, Croke Park

2009an banatu zen Oasis taldea, Parisko musika jaialdi batean Gallagher anaiek izan zuten liskar handi baten ondoren. Aurretik ere hainbat haserrealdi izan zituzten 1991an Manchesterren sortu zirenetik.

Oasis Britainia Handiko talderik esanguratsuenetakoa izan zen. Lehen diskoa -Definitely Maybe- kaleratu zutenean, 15 milioi kopia saldu zituzten. Bigarrenarenarekin - (What's the Story) Morning Glory- arrakasta handiagoa izan zen; 30 milioi kopia saldu zituzten. Eta hirugarrena -Be Here Now- denbora laburrenean ale gehien saldutako historiako diskoa izan zen, lehen egunean 520.000 ale saldu baitzituzten.