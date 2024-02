Publikatuta: 2024/02/05 16:06 (UTC+1) Azken eguneratzea: 2024/02/05 16:06 (UTC+1) B Aldea Elkarrizketa ‘Jugamos como nunca y perdimos como siempre: Detroit eta We Are Apes, Hello!ren EP berria Detroit taldeko Julen “B Aldea”n izan da, bere taldeak We Are Apes, Hello! Taldearekin ateratako ‘Jugamos como nunca y perdimos como siempre’ diskoa hizpide. Orria entzun Orria entzun

Jugamos como nunca y perdimos como siempre da Detroit taldeak eta We Are Apes, Hello! bandak elkarrekin atera duten EParen izena. Detroiteko Julenek aurkezu digu "B Aldea"n.

Musikaren munduan 'split' gisa ezaguna den formatuaz baliatu dira: disko bakarra egin dute baina talde bakoitzak bi abesti sortu ditu.

Bi taldeek aspalditik ezagutzen dute elkar. Horregatik, eta estilo aldetik dituzten antzekotasunak tarteko, disko berean elkartzeko ideia egokia iruditu zitzaien.