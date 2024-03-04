B Aldea
Musika
Borla: fitxatu beharreko iruindar talde berria
Xalba Ramirezek eman digu proiektuaren berri, “B Aldea”n.
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DEMOren azala16:58 min
Borla proiektua ekarri digu Xalba Ramirezek, 'D Aldea' tartean, "B Aldea"n.
Iruindar hirukoteak duela gutxi eman du bere lehen kontzertua. Power pop delakoa jorratzen dute, eta "DEMO" izeneko demoa grabatu dute lokalean.
Borlako taldekideak Egun motelak izeneko ekimenean parte hartzen dutela azaldu digu Xalbak. Iruñerrian kontzertuak antolatzeko sortutako kolektiboa da Egun motelak.