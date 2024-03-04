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X-b aldea-X

Gaztea

B Aldea

Musika

Borla: fitxatu beharreko iruindar talde berria

Xalba Ramirezek eman digu proiektuaren berri, “B Aldea”n.

  • DEMOren azala

    DEMOren azala

    16:58 min
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Audioak (1)

Borla proiektua ekarri digu Xalba Ramirezek, 'D Aldea' tartean, "B Aldea"n.

Iruindar hirukoteak duela gutxi eman du bere lehen kontzertua. Power pop delakoa jorratzen dute, eta "DEMO" izeneko demoa grabatu dute lokalean.

Borlako taldekideak Egun motelak izeneko ekimenean parte hartzen dutela azaldu digu Xalbak. Iruñerrian kontzertuak antolatzeko sortutako kolektiboa da Egun motelak.