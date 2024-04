Publikatuta: 2024/04/24 13:36 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2024/04/24 13:36 (UTC+2) B Aldea Musika Jamie XXen perlak, urteko diskorako atzerako kontaketa arintzeko 2024 bukatu aurretik kaleratuko du Jamie XXek bere bigarren diskoa. Ainhoa Vitoriak kontatu digu. Orria entzun Orria entzun

Ainhoa Vitoriak Jamie XXen musika ekarri digu "B Aldea"ra.

The XX taldeko kidea da Jamie (Romy eta Oliver Sim artistekin), eta orain arte disko bakarra kalratu duen arren (In Colour, 2015), musika elektronikoaren munduan leku propioa egin duen izarra dela kontatu digu kolaboratzaileak.

Bertan aurki daiteke "Gosh", artistaren hit ezagunenetarikoa. Abestiaren indarraz gain, hitzik gabe uzten zaituen bideoklip horietako bat du abestiak.

2024a bukatu aurretik diskoa aterako duela iragarri du britainiar artistak. Datorrenaz ezer gutxi dakigun arren, bi pista utzi dizkigu: "It's So Good" eta Honey Dijon artistarekin egindako "Baddy On The Floor".