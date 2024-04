Georgiako klub kultura: Sobietar Batasunaren aztarnak markatutako mugimendu politikoa

Gorgiako hiriburuan, Tbilisen, klub kulturak duen garrantziaz aritu zaigu ALAI "B Aldea"n.

Kolaboratzaileak azaldu digunez, Sobietar Batasunaren hausturak eragina izan zuen herrialdeko klub musikaren bilakaeran.

Bassiani izeneko kluba, futbol zelai baten azpian kokatutako aretoa, da georgiar musika elektronikoaren epizentroa.

Just uploaded a new mix, 4hrs extract of deep groovy and hypnotic techno taken from my set last weekend at one of my favourite clubs in the world, Bassiani. Always a highlight of my year coming here, perfect sound, insane lighting and an incredible location¿¿¿ pic.twitter.com/8gYHA96u8t