2021/04/06 Leire´s Ladies: Mariah Carey Gaurko tartea Mariah Carey abeslari apartari eskeini dio Leire Martinezek.

Mariah Carey-ren ibilbide musikalari buruzko informazioa ekarri digu gaurkoan Martinezek. Nahiz eta gaur apirilak 6a den "All I Want For Christmas" abestia entzun eta dantzatu dugu gurean! Egin klik eta gozatu musikaz!