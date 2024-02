Sareetan ikusia: Shakiraren disko berria, Ana Menaren zorion-memea eta Peso Pluma eta Nicki Nicolen afera

Hilabeteko albisteetako batekin bukatu dugu astea: Shakirak diskoa aterako du martxoaren 22an. Las mujeres ya no lloran izango da kolonbiar izarraren hamabigarren diskoaren izena, Bizarrapen 53. sesioarekin lortutako arrakastari tiraka.

Hamasei abestik osatuko dute LPa, horietako zortzi berriak izango dira, remix bat egongo da eta beste zazpirak dagoeneko ezagutzen ditugun kantak izango dira (Bizarrapekin egindako "Music Sessions Vol. 53", "TQG" ft. Karol G, "Te felicito"ft Rauw Alejandro eta "Copa Vacía ft. Manuel Turizo).

Azalean, Shakiraren aurpegiaren lehen planoa ikus daiteke, begietatik malko distiratsuak dariola. Diskoaren esentzia bildu du portadan, artistak berak azaldu duenez: "Kanta bakoitza abesterakoan nire malkoak diamante bihurtu dira, eta nire ahultasuna, erresilientzia".

Ana Mena izan da asteko beste protagonistetako bat. Izan ere, Marta Diaz influencerraren urtebetetze festan kantatu du malagarrak eta bertan zeuden pertsonak animatzen saiatu zen arren, ez zuen lortu. Horregatik, bideoa eta bertan esaten duen esaldia biral bilakatu da TikToken eta Twitterren.

Asteko txutxu-mutxuaren saria, ostera, Peso Pluma eta Nicki Nicole artistek eraman dute. Izan ere, bikoteko bi kideak kontzertu, alfonbra gorri eta sare-sozialetan guztiz maiteminduta agertu ostean, Peso Pluma beste emakume baten konpainian grabatu dute Las Vegasen, Super Bowleko finalaren egunean.

Nicki Nicolek bere profilean aitortu duenez, sare sozialetan izan du albistearen berri. Bikotekide ohiarekin zituen abesti guztiak ezabatu ditu. Peso Plumak, bere aldetik, ez du adierazpen ofizialik egin.

Nicki Nicole shares statement after boyfriend Peso Pluma was seen holding hands with another woman in Las Vegas:



“When they don’t care for you and when there’s no respect… I don’t stay there. I leave. With a lot of pain, I let you know that I found out the same way you all did” pic.twitter.com/sGkQcDPLc1