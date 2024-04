Publikatuta: 2024/04/22 11:44 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2024/04/22 11:49 (UTC+2) Gaztea Internet Sareetan ikusia: Taylor Swiften disko bikoitzaren erreakzioak eta Spice Girlsen elkartzea B. F. | EITB Media Ezustekoan harrapatu gintuen Swiften disko bikoitzaren berriak. Aurretik iragarritako ‘The Tortured Poets Department’ lanaz gain, beste 15 abesti dira entzungai ‘The Antology’ izeneko bigarren zatian. Orria entzun Orria entzun

Gogotsu espero zuten Taylor Swiften zaleek The Tortured Poets Department izeneko diskoa. Bere hamaikagarren diskoko 16 kanta berriez gain, The Antology izeneko bigarren zati bat (disko bikoitz formatuan) plazaratu du estatubatuar artistak.

Orotara, 31 abesti eta bi ordutik gorako disko bikoitza kaleratu zuen artistak iragan ostiralean.

Swiften zalego sutsuak ohiko berotasunarekin egin dio ongietorria album berriari, eta bertan aurki daitezkeen letrek zeresana eman dute sare sozialetan.

Taylor Swift se convirtió en La Oreja de Van Gogh tan gradualmente que no nos dimos cuenta. pic.twitter.com/zVKfsqsBaw — Simpsonito (@SoySimpsonito) April 22, 2024

Bada, zaleen ustez, abesti horietako letretan Matty Healy (The 1975 taldeko abeslaria) bikotekide ohiari zuzendutako mezuak daude. "The Smallest Man Who Ever Lived" kantan, adibidez, Healyren janzkera duen eta droga kontsumitzen duen gizon bati (Healyk berak publikoki onartu du droga kontsumitzen duela) abesten dio. Gainera, The 1975ren musikari egindako hainbat keinu aurkitu dituzte Swiften zaleek, "imgonnagetyouback" eta "I Can Fix Him (No Really I Can)" abestietan.

The Tortured Poets Department being about Matty Healy and not Joe Alwyn is the gag of the century pic.twitter.com/iF4JpbxVNb — Beelzebufo ¿¿ (@ACABferCutie) April 18, 2024

why the taylor swift and matty healy situationship makes so much sense in ttpd or all their discography explained because this had more than a decade (2013-2024) happening and not just a three months thing like everyone thinks, a very necessary thread: pic.twitter.com/eJbaH73iCn — dani ¿ (@mbrokenhearts13) April 18, 2024

Spice Girl-ak, batera, Victoria Beckhamen 50. urtebetetzean

Victoria Beckhamek bere 50. urtebetetzea ospatu du asteburuan, Londresen. David Beckhamek (Victoriaren senarrak) Instagramen publikatutako bideo bati esker izan dugu Spice Girls taldeko bost kideen elkartzearen berri.

Aipatutako argitalpenean, britainiar boskotearen "Stop" abesti ikonikoa dantzatzen ikusi ditugu Melanie C, Geri Halliwell, Melanie B, Emma Bunton eta Victoria Beckham bera ere. Bideoak 1.500.000 liketik gora eskuratu ditu egun bakarrean eta Spice Girlsen artean zegoen ustezko tentsioaren inguruko zurrumurruak ezeztatzeko balio izan du.