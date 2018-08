Zinema

'Zabaltegi-Bitxiak': nazioartean arrakasta izan duten 12 film

2010/08/18

José Luis Guerin eta Isaki Lacuesta zuzendarien film berriak aurkeztuko dituzte Zabaltegi-Bereziak atalean.

sailak aurten ere, aurreko urteetan bezala, zinema jaialdi handietan parte hartu duten zuzendari ezagunen filmak edo lehiaketa horietan () sariak irabazi dituzten eta Espainian estreinatu ez diren filmak aurkeztuko ditu.

Zabaltegi-Bitxiak sailean parte hartzen duten filmek Publikoaren TCM saria eskuratzeko aukera izango dute; film irabazlearen Espainiako inportatzailearentzat 70.000 euro eskaintzen dituena. Bigarren saria, 35.000 eurokoa, boto gehien lortzen duen Europako filmarentzat izango da.



Honako hauek dira sari garrantzitsuak irabazi dituzten eta Zabaltegi-Bitxiak atalerako aukeratu dituzten filmetako batzuk: Bal, Semih Kaplanoglu zuzendariarena, Urrezko Hartza Berlinen; Tuan Yuan (Apart Together), Wang Quan’an zuzendariarena, Gidoi Onenaren Zilarrezko Hartza Berlinen; Happythankyoumoreplease, Josh Radner zuzendariarena, Publikoaren Saria Sundancen; The Oath, Laura Poitras zuzendariarena, Excellence in Cinematography Award: U.S. Documentary saria Sundancen; eta Poetry, Lee Changdong zuzendariarena, Gidoi Onenaren saria Cannesen.

ZABALTEGI - BITXIAK





BAL

Turkia – Alemania

Zuzendaria: Semih Kaplanoglu

Antzezleak: Bora Altas, Erdal Besikcioglu, Tülin Özen

BARNEY’S VERSION

Kanada – Italia

Zuzendaria: Richard J. Lewis

Antzezleak: Paul Giamatti, Rosamund Pike, Rachelle Lefevre, Dustin Hofmann, Minnie Driver

BURIED

Espainia

Zuzendaria: Rodrigo Cortés

Antzezleak: Ryan Reynolds, Robert Paterson, José Luis García Pérez, Stephen Tobolowsky, Samantha Mathis, Warner Loughlin

CARANCHO

Argentina – Txile – Frantzia – Hego Korea

Zuzendaria: Pablo Trapero

Antzezleak: Ricardo Darín, Martina Gusman

CIRKUS COLUMBIA

Frantzia – Bosnia Herzegovina – Belgika – Britainia Handia – Alemania – Eslovenia

Zuzendaria: Danis Tanovic

Antzezleak: Miki Manojlovic, Boris Ler, Mira Furlan, Jelena Stupljanin, Mario Knezovic, Milan Strljic

EXIT THROUGH THE GIFT SHOP

AEB – Britainia Handia

Zuzendaria: Bansky

Parte-hartzaileak: Banksy, Thierry Guetta, Shepard Fairey, Invader

HAPPYTHANKYOUMOREPLEASE

AEB

Zuzendaria: Josh Radnor

Antzezleak: Josh Radnor, Malin Ackerman, Kate Mara, Zoe Kazan, Pablo Schreiber, Tony Hale

HOW MUCH DOES YOUR BUILDING WEIGH, MR. FOSTER?

Britainia Handia – Espainia

Zuzendaria: Norberto López Amado y Carlos Carcas

Parte-hartzaileak: Norman Foster, Tony Hunt, George Weidenfeld, Richard Rogers, Bono, Deyan Sudjic

THE OATH

AEB

Zuzendaria: Laura Poitras

POETRY

Hego Korea

Zuzendaria: Lee Changdong

Antzezleak: Naesang An, Hira Kim, David Lee, Junghee Yoon

LE QUATTRO VOLTE

Italia

Zuzendaria: Michelangelo Frammartino

TUAN YUAN / APART TOGETHER

Txina

Zuzendaria: Wang Quan''an

Antzezleak: Lisa Lu, Ling Feng, Xu Caigen, Monica Mo, Ma Xiaoqing

ZABALTEGI – ESPECIALES





GUEST

Espainia

Zuzendaria: José Luis Guerin

LA NOCHE QUE NO ACABA

Espainia

Zuzendaria: Isaki Lacuesta

YVES SAINT LAURENT, L’AMOUR FOU

Frantzia

Zuzendaria: Pierre Thoretton

Antzezleak: Pierre Bergé, Yves Saint Laurent