Zinema

BAFTA sariak

Javier Bardem, Aktore Protagonista Onenaren BAFTA sarirako izendatuta

Erredakzioa

2011/01/19

Zinemaren akademia britainiarrak Biutiful filmean egindako lanagatik izendatu du.

Gaur eman du jakitera zinemaren akademia britainiarrak BAFTA sarietarako izendatuen zerrenda. Javier Bardem Gizonezko Aktore Protagonista Onenaren sailean lehiatuko da Biutiful filmean egindako lanagatik. Besteak beste, Colin Firth, berriki Urrezko Globoa irabazi duen aktorea, izango du aurrean atal horretan.

Hirugarrenez izendatu dute Bardem BAFTA sarietarako. 2007an Antzeztaldeko Aktore Onenaren Saria irabazi zuen No country for old men pelikulan egindako lanagatik. Gero, Vicky Cristina Barcelona filmean egindako lanagatik ere izendatu zuten

Biutiful (Alejandro González Iñárritu), Bardemen lana erakusten duen lana, ingelesez egina ez den film onenaren sariagatik lehiatuko da. Gauza bera egingo du El secreto de sus ojos Juan José Campanella argentinarraren lanak.

Bestalde, The king´s speech-ek 14 izendapen lortu ditu. Pelikula Onenaren Sariarengatik Black swan, Inception, The Social Network eta True Grit lanekin lehiatuko da.