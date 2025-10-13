telebista
11:25ean
"Ingura" euskara ikasteko saio modernoa, gaurtik hasita, ETB2n eta eitb.eus-en
EITB
HABEk helduen euskalduntzerako sortu duen INGURA ikas-ingurune digitaleko bideoak eskainiko ditu EITBk, astelehenetik ostiralera, 11:25ean.
-
Xabi Ormazabal "Ingura" saioan
HABEk helduen euskalduntzerako sortu duen INGURA ikas-ingurune digitaleko bideoak eskainiko ditu EITBk gaurtik hasita, ETB2n eta eitb.eus-en. Egunero, "En Jake" saioaren aurretik izango da ikusgai "Ingura" tarte laburra (11:25ean). A1 eta A2 mailako edukiekin osatuko da.
Saio bakoitzak bi zati izango ditu: lehenengoan, 3 minutuko fikzioa, eguneroko bizitzan euskara erabiltzeko egoera desberdinak planteatuz, eta hainbat euskal aktoreren partaidetzarekin. Antton Telleria dugu fikzio egoera horiek idatzi dituena. Bigarren zatian, berriz, fikzio hori oinarritzat hartuta, 5 minutuko azalpena egingo da, euskal komunikazio munduko aurpegi ezagunen eskutik: Xabi Ormazabal, Oihana Maritorena, Asier Odriozola eta Ane Zuazubiskar. Oso era berritzaile eta modernoan grabatuta daude tarte hauek eta 140 saio izango dira guztira.
'Ingura' saioa
INGURA proiektu osoa euskara online ikasteko ingurune digitala da, edozein gailutatik, noiznahi eta nonahi. A1 mailatik C1 mailara bitarteko ikastaroak eskaintzen ditu eta ingurune eleaniztuna da. Lau hizkuntzatan aritzeko aukera ematen du: euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez.
Ekimena, Eusko Jaurlaritzak euskararen erabilera soziala bultzatzeko duen estrategiaren barruan kokatzen da, euskaltegien lana osatuz eta indartuz, eta esparru digitalean ate berriak irekiz. INGURAk ingurune irisgarria, malgua eta erakargarria eskaintzen du, edozein pertsonak hizkuntza ikasten hasteko edo aurrera egiteko aukera izan dezan.
Euskara zabaltzea oinarrizko helburu izanda, EITBk ahalegin hori bultzatzen eta hedatzen jarraitu nahi du "Ingura" saioaren bitartez.