Itxi

telebista

11:25ean

"Ingura" euskara ikasteko saio modernoa, gaurtik hasita, ETB2n eta eitb.eus-en

EITB

HABEk helduen euskalduntzerako sortu duen INGURA ikas-ingurune digitaleko bideoak eskainiko ditu EITBk, astelehenetik ostiralera, 11:25ean.

  • Xabi Ormazabal "Ingura" saioan

    Xabi Ormazabal "Ingura" saioan

HABEk helduen euskalduntzerako sortu duen INGURA ikas-ingurune digitaleko bideoak eskainiko ditu EITBk gaurtik hasita, ETB2n eta eitb.eus-en. Egunero, "En Jake" saioaren aurretik izango da ikusgai "Ingura" tarte laburra (11:25ean). A1 eta A2 mailako  edukiekin osatuko da.

Saio bakoitzak bi zati izango ditu: lehenengoan, 3 minutuko fikzioa, eguneroko bizitzan euskara erabiltzeko egoera desberdinak planteatuz, eta hainbat euskal aktoreren partaidetzarekin. Antton Telleria dugu fikzio egoera horiek idatzi dituena. Bigarren zatian, berriz, fikzio hori oinarritzat hartuta, 5 minutuko azalpena egingo da, euskal komunikazio munduko aurpegi ezagunen eskutik: Xabi Ormazabal, Oihana Maritorena, Asier Odriozola eta Ane Zuazubiskar. Oso era berritzaile eta modernoan grabatuta daude tarte hauek eta 140 saio izango dira guztira.

'Ingura' saioa

'Ingura' saioa

 

INGURA proiektu osoa euskara online ikasteko ingurune digitala da, edozein gailutatik, noiznahi eta nonahi. A1 mailatik C1 mailara bitarteko ikastaroak eskaintzen ditu eta ingurune eleaniztuna da. Lau hizkuntzatan aritzeko aukera ematen du: euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez.

Ekimena, Eusko Jaurlaritzak euskararen erabilera soziala bultzatzeko duen estrategiaren barruan kokatzen da, euskaltegien lana osatuz eta indartuz, eta esparru digitalean ate berriak irekiz. INGURAk ingurune irisgarria, malgua eta erakargarria eskaintzen du, edozein pertsonak hizkuntza ikasten hasteko edo aurrera egiteko aukera izan dezan.

Euskara zabaltzea oinarrizko helburu izanda, EITBk ahalegin hori bultzatzen eta hedatzen jarraitu nahi du "Ingura" saioaren bitartez.

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#