2021/07/19 16:23 telebista 22:30ean 'Nuestra vida en Borgoña' filmaren estreinaldia, larunbatean, ETB2n eta eitb.eus-en

Nuestra vida en Borgoña filmak Jean pertsonaiaren istorioa kontatzen du. Familia eta bere jaioterria Borgoinia atzera utzi zituen munduari bira emateko. Bere aita hil ondoren, haurtzaroko oroitzapenetara itzultzen da anaia arrebekin egiten du topo, Juliette eta Jérémierekin. Denboraren poderioz anaitasuna berreskuratzea lortuko dute.

Cédric Klapisch zuzendari frantsesaren tragi-komedia honetan ondorengo aktoreak dira protagonista: Pio Marmaï (Vendeur), Ana Girardot (La próxima vez apuntaré al corazón), François Civil (Objetivo: París), Jean-Marc Roulot (Un peuple et son roi) eta María Valverde (Across the River and Into the Trees).

Ez galdu Nuestra vida en Borgoña, larunat honetan, uztailak 24, gaueko 22:30ean, ETB2n eta eitb.eus-en.