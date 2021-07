Estreno de la película 'Nuestra vida en Borgoña', este sabado, en ETB2 y eitb.eus

19/07/2021 16:24

televisión

A las 22:30

EITB Media

El film es una tragi-comedia que relata la historia de tres hermanos que recuperan la fraternidad tras es fallecimiento de su padre.

Nuestra vida en Borgoña cuenta la historia de Jean, un hombre que dejó atrás a su familia en Borgoña, para dar la vuelta al mundo. Tras el fallecimiento de su padre, regresa a los recuerdos de su infancia y se reencuentra con sus hermanos Juliette y Jérémie, con los que poco a poco recupera la fraternidad.

Pio Marmaï (Vendeur), Ana Girardot (La próxima vez apuntaré al corazón), François Civil (Objetivo: París), Jean-Marc Roulot (Un peuple et son roi) y María Valverde (Across the River and Into the Trees) forman el reparto de esta tragi-comedia del director francés Cédric Klapisch (Nueva vida en Nueva York).

No te pierdas la película Nuestra vida en Borgoña, este sabado, 24 de julio, a las 22:30 horas, en ETB2 y eitb.eus.