Eurovision 2024: Israelen boikota, jaialdiaren erreakzioa eta mundu mailako kondena

Larunbat honetan izango da Eurovision abesti lehiaketaren final handia, Malmön (Suedia).

Jaialdiaren aurtengo edizioa polemikoa izan da hasieratik, Israelen parte hartzea tarteko.

Bada, Israeleko armadak Gazako herritarrak bonbardatzen jarraitzen duen bitartean, Eden Golan israeldar ordezkariari Eurovisionen lehiatzeko baiezkoa eman dio Europako Irrati-Telebista Batasunak (UER).

Nazioarteko adituen hitzetan, "orain arte ikusi gabeko sarraskia" bizi dute Gazan, Rafahko guneak egunotan pairatutako erasoen ondorioz.

Sua eten eta sarraskia geldiarazteko eskatzen duten mundu osoko ahotsei batu zaizkie azken orduetan Malmöko herritarrak, baita Greta Thumberg aktibista gaztea ere, manifestazio jendetsu batean.

Kaleetara eta sareetara ez ezik, Europar Parlamentura ere iritsi da salaketa. Eurovisionek "Palestinako garbiketa etnikoa egiten ari den erregimena zuritu" duela adierazi zuten hainbat alderdi progresistek.

Israelen parte hartzea

UERek izan du Israelen parte hartzearen inguruko azken hitza. Erakundeak baiezkoa eman zuen, Eurovisionen ustezko "izaera apolitikoa"ren argudioa baliatuta.

2022an Errusia kanporatzea erabaki zuen Eurovisioneko antolakuntzak, Ukrainako gerra tarteko. Aurten kexu agertu direnek kontraesana azpimarratu dute, jaialdiaren bultzatzaileei errusiar erasoak salatu eta israeldarrekin ezikusiarenak egitea leporatuz.

Parte hartzea onartu aurretik, Israeli bi proposamen ukatu zizkion UERek, bi abestien letrek zuten kutsu politikoagatik. Izan ere, "October Rain" izeneko lehen abestian Hamasek urriaren 7an Israelgo hegoaldean egindako erasoari abesten zion Eden Golanek.

Parte hartzaileen erreakzioak

Txapelketan parte hartu duten herrialdeetako ordezkariek ere izan dute zeresana.

Bigarren finalaurreko galan, Belgikako telebista publikoak betoa jarri zion Eden Gola israeldar abeslariaren ikuskizunari, emisioa geldituz. Aurretik, honako mezua zabaldu zuten: "Israelgo Estatuaren bortxa kondenatzen dugu. Israel prentsa eskubidea suntsitzen ari da. Horregatik, emisioa etetea erabaki dugu".

UERek, ostera, Malmö Arenan entzun ziren oihuak isilarazi zituen galaren emankizun ofizialean, gainetik txaloak jarriz.

REMINDER if you hear cheers for israel during the broadcast it's cause of the ebu is using anti-booing technique trying to cover up boos with fake cheers for tv, but this is how it's actually like inside the arena