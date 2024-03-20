Hauek dira Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako Gipuzkoako hautagai-zerrendak

Hauteskundeak 2024 - EITB
hauteskundeak
A21
EITB Media
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak apirilaren 21ean aurkeztuko diren zerrendak argitaratu ditu. Kontsultatu Gipuzkoako lurraldean aurkezten diren 11 hautagai zerrenden izen-abizenak.
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak (EHAA) apirilaren 21eko euskal hauteskundeetan Gipuzkoan aurkeztuko diren hautagaitzak argitaratu ditu, zerrendak aurkezteko epea asteleheneko 24:00etan amaitu ondoren. Balizko aurkaratzeak eta akatsak zuzendu ondoren, behin betiko zerrendak datorren asteartean, martxoaren 26an, argitaratuko dira.
Gipuzkoan, 11 zerrenda aurkeztu dira:
1.– EUSKAL HERRIA BILDU
(EH Bildu)
01.– NEREA KORTAJARENA IBAÑEZ
02.– ARKAITZ RODRIGUEZ TORRES
03.– ITZIAR MURUA URIA
04.– ANDER GOIKOETXEA ARANA
05.– LORE MARTINEZ AXPE
06.– JOSU AZTIRIA URTARAN
07.– REBEKA UBERA ARANZETA
08.– AYEM OSKOZ URRUTIKOETXEA
09.– GARIKOITZ MUJIKA IRIONDO
10.– ERAITZ SAEZ DE EGILAZ RAMOS
11.– XABIER LUQUE ASTIGARRAGA
12.– SUSANA SANZ HUETE
13.– GILEN GARCIA BOYRA
14.– GARAZI LOPEZ DE ETXEZARRETA AUZMENDI
15.– JOKIN BERGARA EGUREN
16.– LAIDA BEGIRISTAIN APAOLATZA
17.– ZORION ORTIGOSA ARRUTI
18.– ARRITOKIETA «ARRITXU» IRIBAR EGAÑA
19.– TASIO ARRIZABALAGA AZPIROZ
20.– ANUSKA ESNAL OLIDEN
21.– MIKEL OSINALDE MELCHOR
22.– OLAIA MATXAIN GALFARSORO
23.– MANUEL DIAZ DE RABAGO VILLAR
24.– MADDALEN IRIARTE OKIÑENA
25.– ARNALDO OTEGI MONDRAGON
ORDEZKOAK
01.– MAIALEN URZELAI AZPIAZU
02.– JOANES AMENABAR ALTUNA
03.– ANE UNANUE GUTIERREZ
04.– BEÑAT LARRAÑAGA URDANPILETA
05.– ENERITZ ARBELAITZ SARASTI
2.– EUZKO ALDERDI JELTZALEA
(EAJ-PNV)
01.– BAKARTXO TEJERIA OTERMIN
02.– MARKEL OLANO ARRESE
03.– MARIA EUGENIA ARRIZABALAGA OLAIZOLA
04.– OLATZ PEON ORMAZABAL
05.– MARKEL ARANBURU BARTAU
06.– XABIER BARANDIARAN IRASTORZA
07.– ELENA LETE GARCIA
08.– AITOR URRUTIA OIANGUREN
09.– GARIKOITZ MENDIZABAL ETXEBERRIA
10.– MARIA JOSE «MARIJO» ETXEGOIEN ARZUAGA
11.– ANE GIL IZAGIRRE
12.– JON ANDER AZPIROZ OTEGI
13.– ARANTZAZU ROJO GOMEZ
14.– AITOR IRIONDO UNAMUNZAGA
15.– EVA JUEZ GARMENDIA
16.– MIREN LETAMENDIA BELLOSO
17.– XABIER EIZAGIRRE AIZPURUA
18.– IOSU MUGIKA GARMENDIA
19.– ELIXABETE MURUA MINDEGIA
20.– AITOR URIONDO USANDIZAGA
21.– LORETO OSA OCON
22.– AGURNE JULDAIN ALCALDE
23.– IOSU EZKURDIA SANTAMARIA
24.– XABIER OTXOA MUÑOZ
25.– IVAN IRIONDO AXPE
ORDEZKOAK
01.– XARLES ITURBE PASABAN
02.– IDOIA GRACIA MONGE
03.– IRUNE URBIETA ALBERDI
04.– MAITE AGIRRE IRIBAR
05.– UNAI ELKORO OIANGUREN
3.– EUSKADIKO ALDERDI SOZIALISTA-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE)
PSE-EE (PSOE)
01.– DENIS ITXASO GONZALEZ
02.– SUSANA CORCUERA LEUNDA
03.– MARIA ARRATE (MIREN) GALLASTEGUI OYARZABAL
04.– MIGUEL ANGEL PAEZ ESCAMENDI
05.– SUSANA GARCIA CHUECA
06.– RICARDO CRESPO RUBIO
07.– ITXASO ASENSIO CURIEL
08.– SERGIO JAVIER ALZAGA
09.– MAIDER LAINEZ LAZCOZ
10.– ALEX GONZALEZ DUQUE
11.– SANDRA CASTELO FRANCO
12.– INAXIO ILLARRAMENDI LIZARRETA
13.– MARIA ALMUDENA DE LA TORRE FERNANDEZ
14.– OSCAR VALBUENA PASCUAL
15.– NURIA FERNANDEZ CASTRILLO
16.– JOSE ANGEL RODRIGUEZ MEDINA
17.– LORE SUAREZ LINAZASORO
18.– JOSE ANTONIO SANCHEZ ALMARAZ
19.– IDOYA SARASQUETA ARAMBURU
20.– JAIME DIEZ ESTEVEZ
21.– JANIRE IGOA MERINO
22.– JOSE ANGEL SANCHEZ GALLARDO
23.– EVA ALVAREZ ATANES
24.– ARITZ MURUA ACHA
25.– IGNACIO MARIA (IÑAKI) ARRIOLA LOPEZ
ORDEZKOAK
01.– ANA SANCHEZ HERRAEZ
02.– JORGE JUAN GARBAYO CENDOYA
03.– MONTSERRAT LUIS CANO
04.– JON MIRANDA VALLEJO
05.– AINARA DIEZ BASAGOITI
4.– ALDERDI POPULARRA
01.– MURIEL LARREA LASO
02.– JOANA ARCE GOROSTIDI
03.– ADRIAN ORTUÑEZ ZAPARDIEZ
04.– JAVIER CRISTOBAL DE SANDE
05.– MARIA MANRIQUE MENDIA
06.– JON ECHEVERRIA FRANCO
07.– JOSE LUIS HERRADOR GUTIERREZ
08.– ANTONIO VICENTE ZUBICOA
09.– VANESA VELEZ DE PABLOS
10.– MARIA BOTEJARA SAMPEDRO
11.– MARIA GARRAPIZ RIVAS
12.– JORGE MOTA IGLESIAS
13.– JOSE JAVIER BARCAIZTEGUI MARTINEZ-AVIAL
14.– CARMEN BLASCO ZUASTI
15.– GUILLERMO SANCHEZ-BERRA QUINTANA
16.– AMPARO DE ORBE PINIES
17.– MANUEL PALACIO DE UGARTE
18.– MARIA PILAR SEGURA SANZ
19.– BORJA COROMINAS FISAS
20.– MIRIAM LAGO IRIGOYEN
21.– MIKEL LEZAMA ZUBELDIA
22.– MILA URIZAR ARANZETA
23.– CARLOTA SANZ MARTINEZ
24.– JOSE LUIS ARRUE PINTO
25.– MARIA PILAR ELIAS ZABALA
ORDEZKOAK
01.– ANGEL YAÑEZ ARES
02.– CECILIA MENDOZA JIMENEZ
03.– JAVIER FERNANDEZ DE DIEGO
5.– ELKARREKIN PODEMOS – ALIANZA VERDE
01.– DAVID SOTO RODRÍGUEZ
02.– MIREN ECHEVESTE LACOMBE
03.– ANDER JIMÉNEZ CAVA
04.– MAITE GARTZIA ONTIVEROS
05.– THANIA PAZOS GONZALO
06.– YOLANDA MARTÍN MARCOS
07.– VICTOR JOSÉ LASA BRIZ
08.– MARÍA VALIENTE GONZALEZ
09.– ENRIQUE MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ
10.– MARÍA EUGENIA LOPEZ MUÑOZ
11.– EVARISTO RODRIGUEZ RABANO
12.– BEATRIZ GARCÍA-RODRIGO AMEZTOY
13.– KAREN ORTIZ DE GUINEA GARCÍA
14.– JOSE MARIA IPARRAGUIRRE BALDA
15.– MARIA ANGELES GARCÍA CALLE
16.– JOSE ANTONIO (TXITXO) DÍAZ ESCANO
17.– MARIA RODRIGUEZ BARREÑA
18.– WESLEY ARITZ CORSITTO AGUIRRE
19.– SILVIA ALARCÓN GARCIA
20.– MARIA DEL CARMEN ARRUABARRENA PEREZ
21.– MARCELINA MARTIN BARROSO
22.– GREGORIO BARCINA PRADOS
23.– MARIA ISABEL FERNANDEZ PEJENAUTE
24.– MARIA LUISA GARCIA CALLE
25.– FRANCISCO JAVIER BUSSELO ORTEGA
ORDEZKOAK
01.– MARÍA JOSE JIMENEZ CAVA
02.– MARIA DE LOS REMEDIOS MARTINEZ GUTIERREZ
03.– SERGIO MARTINEZ MARTINEZ
6.– BIDEZKO MUNDURANTZ
(PUM+J)
01.– IRATXE HERNÁNDEZ SIMÓN
02.– JESUS BARCINA BURGUI
03.– MARÍA ROSARIO ALONSO AMIGOT
04.– JOSÉ MANUEL CORCUERA MIRANDA
05.– HENAR FÁTIMA GUTIÉRREZ MAYO
06.– AGUSTÍN MARTÍNEZ BARBARA
07.– MIREIA ALAÑA HEREDERO
08.– JOSÉ LUIS ETXEBERRIA SÁNCHEZ
09.– NIDIA GONZÁLEZ OLAYA
10.– GALDER ABOS MENDIZÁBAL
11.– MARÍA IRACHE BUSTINZA VIVANCO
12.– CARLOS COLINO LLAMAS
13.– MARÍA JESUS GARRIDO LÓPEZ
14.– ROBERTO CARLOS CORONADO SÁNCHEZ
15.– ZAIDA DUEÑAS RODRÍGUEZ
16.– MIGUEL HIDALGO TRUEBA
17.– LEIRE CALLE DE LA TORRE
18.– JOSÉ ANTONIO ALARCÓN FERNÁNDEZ
19.– PATRICIA SÁENZ NOVALES
20.– ENRIQUE GARCÍA SANCHO
21.– LEIRE MARTINEZ CARRILLO
22.– JESUS MANUEL VICARIO RUIZ
23.– SILVIA HOJAS MARTÍNEZ
24.– JUAN LUIS LIJÓ SANCHO
25.– IRATXE ARRIEN BARRUETABEÑA
ORDEZKOAK
01.– JOSÉ IGNACIO ROJAS GARNICA
02.– YULEIDY MORA GONZÁLEZ
03.– ROBERTO BARCINA BURGUI
04.– HENAR COLINO BUSTINZA
7.– AULKI ZURIAK ESERLEKUAK HUTSIK UZTEKO
(EB-AZ)
01.– DANIEL LIZARRALDE AGUIRRE
02.– AMAIA LARREA LORÁN
03.– DIEGO CEA MAUDO
04.– MARIA YOLANA FERNANDEZ CALERO
05.– LUIS GARCIA MOLINA
06.– SARA ROTETA URESBERUETA
07.– ANDONI GARCIA LÓPEZ
08.– GLORIA DE LA PARRA AMORENA
09.– JAIRO DEL OLMO JIMÉNEZ
10.– ADRIANA MARTINEZ DE LIZARDUY AYALA
11.– AITOR PICABEA LAMUEDRA
12.– ELVIRA CANDELARIA GARCIA VIDALES
13.– JOKIN BIAIN ARAQUISTAIN
14.– SAMANTA GARCIA LOPEZ
15.– ANDONI PICABEA LAMUEDRA
16.– ROSA MARÍA GARCÍA MOLINA
17.– PEDRO IGARZABAL ARRATIBEL
18.– MARIA ASUNCIÓN LOPEZ MIGUEL
19.– VILMAR FERNANDEZ HERRERO
20.– MARIA DEL MAR RODRIGUEZ CALVILLO
21.– JORGE JUAN ARTERO HIDALGO
22.– ROSA MARÍA MARTÍN VICENTE
23.– CESAR RUEDA LIZARRALDE
24.– NURIA RIBES OLARTE
25.– AGUSTIN RAMOS ACOSTA
ORDEZKOAK
01.– ANNE ROTETA URESBERUETA
02.– JORGE RUEDA LIZARRALDE
03.– MARIA MONTSERRAT VIDALES MORENO
04.– ERIKAR URRA GONZALEZ
05.– MARIA NIEVES URESBERUETA IRIONDO
8.– VOX
(VOX)
01.– ANDRES PARAMIO JUNQUERA
02.– MARÍA DEL MAR MARTIJA SÁNCHEZ-GUARDAMINO
03.– IÑIGO AROCENA FERNÁNDEZ
04.– ALEJANDRA MORENO MIGUEL
05.– EDUARDO RUBIO GASTÓN
06.– SAIOA RETENAGA MORENO
07.– SEBASTIÁN SANTAMARINA RODERO
08.– MARTA SEGOVIA GIL
09.– ÁLVARO PALACIOS ACHAERANDIO
10.– ANA ISABEL CARO ROQUE
11.– EMILIO JOAQUÍN VALCARCEL MORENO
12.– MARÍA ASUNCIÓN LACOMBA MANGE
13.– ANTONIO LOURIDO GONZÁLEZ
14.– IONELA NEGRESCU CARAMAN
15.– BRUNO RODRÍGUEZ GALARRAGA
16.– MARÍA ISABEL LUNA PAZ
17.– GORKA TEJADA GOIKOCHETA
18.– MARÍA DE HURDES DE LAS PEÑAS RIVERO
19.– ADRIÁN MANUEL PÉREZ CALVO
20.– MIREN NEKANE GARMENDIA MENDIZÁBAL
21.– JOSE ANDRES PAZOS SANTAMARIA
22.– CAROLINA SCARPETTA RAMIREZ
23.– YON ORTUÑO ARIZALETA
24.– ELSA MARÍA DEL RÍO LAMAS
25.– JOSÉ MARÍA LÁZARO GERARDO
ORDEZKOAK
01.– PATRICIA LÓPEZ PARDO
02.– HECTOR MARTINEZ LUNA
03.– MARÍA BEGOÑA ÁLVAREZ CONDE
9.– INGURUMENAREKIKO ALDERDI ANIMALISTA
(PACMA)
01.– ASIER ESPARZA BILLALABEITIA
02.– JOSE ANTONIO ARRIETA EGURROLA
03.– MAIDER CENITAGOYA ALCELAY
04.– NATALIA FIGUEROA SAVIDÁN
05.– AINHOA DIEZ HERNÁNDEZ
06.– SERGIO ADOLFO RODRÍGUEZ VITTA
07.– MARÍA PILAR CERVERA PASCUAL
08.– SARA GARCÍA PÉREZ
09.– MARÍA PILAR ROMERA DÍEZ
10.– MARCOS SANTIAGO EGUREN
11.– DANIEL JIMENEZ CERVERA
12.– NAHIA ESPARZA ALEJOS
13.– ALBERTO CARRACELAS RODAS
14.– MARÍA MÓNICA GARCÍA CEBERIO
15.– ISABEL MÉNDEZ DURÁN
16.– MARÍA PILAR JULIA OTEGUI SERRANO
17.– ALFONSO PÉREZ HERNÁNDEZ
18.– JOSEBA IMANOL JIMENEZ CERVERA
19.– MAY MARTINEZ GAMERO
20.– AINHOA VARONA AGUT
21.– LUIS MIGUEL GONZÁLEZ LASCURAIN
22.– JOSE ANGEL SERRANO OTERO
23.– MIKEL ELOSEGUI ALTUBE
24.– ELENE CEPEDA ARZUAGA
25.– MIGUEL ANGEL SENOSIAIN ANTIA
ORDEZKOAK
01.– HECTOR RUIZ CLAROS
02.– ITZIAR SANZ CESTAU
03.– MARTA FERNÁNDEZ ROBLEDO
10.– IZAN
(IZAN)
01.– MARIA TERESA LOPEZ DE MUNIAIN SOLAR
02.– JUAN ANTONIO VADILLO QUEREJETA
03.– PILAR MARRODAN ORIVE
04.– MIREN JOSUNE SUQUIA MUÑOZ
05.– MANUEL REGUEIRO MENDEZ
06.– CRISTOBAL ARRIBILLAGA ASKASIBAR
07.– MARIA LUZ DE PRADO CAÑUETE
08.– GUILLERMINA GARCIA-VAQUERO SALAZAR
09.– SARA GOMEZ SANTAS
10.– ARKAITZ IRASTORZA EMBIL
11.– FRANCISCO JAVIER GARCIA ALVAREZ
12.– FRAN URKIDI MUGURUZA
13.– OSCAR MARTINEZ RODRIGUEZ
14.– DAVID ERRASTI URRUTIA
15.– JUAN JOSE MAHAVE CAPELLAN
16.– JAIONE IGLESIA LASA
17.– MARIA MERCEDES ZUZUARREGUI RODRIGO
18.– JAIONE ZUBELDIA TELLECHEA
19.– MARIA EUGENIA SOLORES CLEMENTE
20.– DIANA SANTOS BLANCO
21.– SUSANA BEATRIZ BASABILVASO PAGGI
22.– MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ
23.– XABIER GARBIZU ISASA
24.– MARIANO GARCIA BARRIGA
25.– MARIA TERESA MARRODAN ORIVE
ORDEZKOAK
01.– FRANCISCO JAVIER CARRERO RODRIGUEZ
02.– JUAN MANUEL FERNANDEZ SALGADO
03.– MARIA LOURDES VILLAGRAN TERESA
11.– SUMAR
(SUMAR)
01.– ANDEKA LARREA LARRONDO
02.– LORENA VICIOSO ADRIA
03.– JUAN LUIS ITURRIA GALLEGO
04.– PATRICIA RODIÑO PIJUAN
05.– MONICA MONTEAGUDO CASAS
06.– JUAN LUIS MERINO SANABRIA
07.– GARBIÑE SANTA COLOMA IBAÑEZ
08.– SANTIAGO JIMENEZ USSIA
09.– ALEJANDRO DEL POZO MATE
10.– ALBERTO BEZUNARTEA FERNANDEZ
11.– ANA SAN ROMAN ABETE
12.– ARANTZA GONZALEZ GARCIA
13.– JORGE HINOJAL SOTOMAYOR
14.– BLANCA MERCHAN ROPERO
15.– CIRA CARBAJO MARDONES
16.– OROITZ AGUIRRE IMAZ
17.– JOSE MANUEL FERRADAS FREIJO
18.– IBON LOPEZ MARTIN
19.– MONICA MORA RELUZ
20.– INES MARIA BENITEZ LOZANO
21.– JOSE ANTONIO PEDRAZO SIERRA
22.– ANA DE BENITO SANZ
23.– ANGEL MARIA GARCIA MARTIN
24.– JUAN CARLOS MARTIN QUICIOS
25.– ISABEL SALUD ARESTE
ORDEZKOAK
01.– JAVIER GONZALEZ LAVADO
02.– RAQUEL CABANILLAS RODRIGUEZ
03.– JOSE MARIA OLLETA ORMAETXEBARRIA
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