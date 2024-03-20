hauteskundeak
A21
Hauek dira Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako Bizkaiko hautagai-zerrendak
EITB Media
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak asteazken honetan argitaratu ditu apirilaren 21eko hauteskundeetarako aurkeztuko diren zerrendak. Hauek dira Bizkaian aurkeztu diren 13 hautagaitzak osatzen dituzten pertsonen izen-abizenak.
Apirilaren 21eko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako hautagai-zerrendak aurkezteko epea astelehenean amaitu ondotik, gaur argitaratu dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian. Egon daitezkeen helegiteak ebatzi eta akatsak zuzendu ondoren, martxoaren 26an argitaratuko dituzte behin betiko zerrendak.
Bizkaian 13 zerrenda aurkeztu dira:
1.– EUZKO ALDERDI JELTZALEA
(EAJ-PNV)
01.– IMANOL PADRALES GIL
02.– MAITANE IPIÑAZAR MIRANDA
03.– JON AIARTZA ZALLO
04.– IRUNE ZULUAGA ZAMALLOA
05.– JON ANDONI ATUTXA SAINZ
06.– ALAITZ ZABALA ZARATE
07.– MIKEL ARRUABARRENA AZPITARTE
08.– JOSUNE ESCOTA BISBAL
09.– GORKA ALVAREZ MARTINEZ
10.– LOREA BILBAO IBARRA
11.– ARITZ ABAROA CANTUARIENSE
12.– AINARA ZELAIA MARKAIDA
13.– AINHOA SANTISTEBAN GUTIERREZ
14.– MIKEL JUARISTI IZAGIRE
15.– OIHANE GONZALEZ CORINO
16.– MAIALEN OLABE AGIRRE
17.– TXEMA EZKERRA FERNANDEZ
18.– MIKEL MAGUNAZELAIA PINAGA
19.– NAROA ATXURRA LASFUENTES
20.– JOSU ANDONI BEGOÑA FERNANDEZ DE ARROIABE
21.– AITOR FERREÑO RAMOS
22.– AINHOA AGIRREGOIKOA MAGUREGI
23.– ITXASO IZA LOPEZ
24.– IÑIGO MAGUNAGOIKOETXEA AGIRRE
25.– BEATRIZ BERLANGA GUTIERREZ
ORDEZKOAK
01.– IDURRE ETXEBARRIA URRUTIKOETXEA
02.– GARBIÑE SAENZ DE BURUAGA GARRALDA
03.– JOSU BEASKOETXEA AZKUETA
04.– ASIER LOPEZ DE LA FUENTE
05.– JESUS LEKERIKABEASKOA ARRILLAGA
2.– EUSKADIKO ALDERDI SOZIALISTA - EUSKADIKO EZKERRA
01.– ENEKO ANDUEZA LORENZO
02.– PATRICIA CAMPELO MARTINEZ
03.– EKAIN RICO LEZAMA
04.– NELIDA SANTOS DIAZ
05.– PAU BLASI URIBARRI
06.– BEATRIZ GAMIZ MATA
07.– GABRIEL BLANCO ARRUE
08.– ITZIAR UTRERA PEREZ
09.– ALFREDO RETORTILLO PANIAGUA
10.– CARMEN DIAZ PEREZ
11.– JUAN ALFREDO ROMERO COLOMER
12.– ALBA DELGADO ALAÑA
13.– JESUS MARIA ORTIZ ZABALLA
14.– M.ª JOSE BLANCO GAVIEIRO
15.– EDUARDO CASTAÑEDA MORLA
16.– JESICA RUIZ PEREZ
17.– ZIGOR MARCOS EGURROLA
18.– ARENE AHUMARAN SANZ
19.– ALFONSO TAPIA TEJERO
20.– ISABEL CADAVAL VELEZ DE MENDIZABAL
21.– IBAI VILLALBA DE LA IGLESIA
22.– IULIA CARASEVA BANDOL
23.– ERIKA AURREKOETXEA NIEVES
24.– BORJA PEÑA RODRIGUEZ
25.– IDOIA MENDIA CUEVA
ORDEZKOAK
01.– JORGE GONZALEZ MORENO
02.– ALICIA GONZALEZ MENCIA
03.– XABIER BLANCA TORRES
04.– NATALIA MARTINEZ URDIAIN
05.– AQUILINO CORDERO GORDILLO
3.– EUSKAL HERRIA BILDU
(EH BILDU)
01.– IMA GARRASTATXU URBANEJA
02.– OIHANA ETXEBARRIETA LEGRAND
03.– JULEN ARZUAGA GUMUZIO
04.– IGOR ZULAIKA ZURIMENDI
05.– DIANA URREA HERRERA
06.– IKOITZ ARRESE OTEGI
07.– NAIARA FERNANDEZ MADARIAGA
08.– EDURNE BENITO DEL VALLE FERNANDEZ
09.– MARIA PAZ «PAZIS» GARCIA ORTEGA
10.– URKO LOPEZ ODRIOZOLA
11.– XABAT GALLETEBEITIA ABAROA
12.– ITZIAR BIGURI UGARTE
13.– GARAZI CALLE ZUMALDE
14.– CARLOS ASKUNE ELIZAGA
15.– ANDREA VICENTE ARIAS
16.– IGOR MERA URIARTE
17.– ITXASO GEDERIAGA ETXEZARRAGA
18.– IBAI ZABALA GANDARIAS
19.– IRATI AGORRIA CUEVAS
20.– IÑAKI EZKURRA YURREBASO
21.– IZORTZE SANTIN GOMEZ
22.– NAIA TORREALDAI MANDALUNIZ
23.– NADIA NEMEH SHOMALY
24.– IKER CASANOVA ALONSO
25.– JASONE AGIRRE GARITAONANDIA
ORDEZKOAK
01.– IDOIA PEREZ BARRIO
02.– ASIER GARCIA ARTETXE
03.– OIHANE ARENAZA ORMAZA
04.– IKER URIGUEN URIBE
05.– DEÑE LARRABEITI MENDICUTE
4.– ALDERDI POPULARRA
(PP)
01.– ESTHER MARTINEZ FERNANDEZ
02.– ALVARO GOCHI GARCIA
03.– SANTIAGO LOPEZ CESPEDES
04.– COVADONGA ALDAMIZ-ECHEVARRIA GONZALEZ DE DURANA
05.– INES NEREA LLANOS GOMEZ
06.– LUIS ANTEL URDIALES VILLANUEVA
07.– BEGOÑA BASAGOITI GOROSTIZA
08.– ANGEL RODRIGO IZQUIERDO
09.– PABLO GOMEZ-GUADALUPE GARCIA-TEJEDOR
10.– CARMEN CARRON GALENDE
11.– EDUARDO ANDRADE AURRECOECHEA
12.– PAULA GARAGALZA MUÑOZ
13.– VICTOR RODRIGUEZ GARCIA
14.– JON ALBISU SEOANE
15.– BEATRIZ CALVO FERNANDEZ
16.– JAZAEL MARTINEZ ESTEBAN
17.– M.ª CARMEN BELLANCO DURAN
18.– MONICA MARTIN-LORENTE RABANETE
19.– CARLOS DAVID GARCIA FERNANDEZ
20.– LUIS GORDILLO PEREZ
21.– BEATRIZ ALVAREZ FANJUL
22.– JUANA ITURMENDI MAGUREGUI
23.– RAQUEL GONZALEZ DIEZ-ANDINO
24.– LEOPOLDO BARREDA DE LOS RIOS
25.– CARLOS ITURGAIZ ANGULO
ORDEZKOAK
01.– AGATA TENA MARTINEZ
02.– IKER IRIBARREN GUTIERREZ
03.– SILVIA BAREA GALINDEZ
04.– ESTIBALIZ LIAÑO ASTRAIN
05.– ESTEBAN GOTI BUENO
5.– BIDEZKO MUNDURANTZ
(PUM+J)
01.– JOSE IGNACIO LIJO SANCHO
02.– CRISTINA ELCUAZ ARANA
03.– LUIS MARIA VEGA CASTRESANA
04.– OMAIRA VIRGINIA GRANADOS CONTRERAS
05.– JAVIER MARTINEZ BARBARA
06.– MARIA EUGENIA GUTIERREZ MIJARES
07.– DAVID LAMIQUIZ RAMILA
08.– MARIA DEL MAR MAGALLON SONEIRA
09.– JOSE IGNACIO HERREROS RODRIGUEZ
10.– LAURA MERINO RAMOS
11.– MIGUEL ADOLFO OSORIO RANGEL
12.– JUDITH LOPEZ CANO
13.– JAVIER MIELGO SLACEDO
14.– MARTINA MAZORRA HUERTA
15.– MIKEL GOTZON RUIZ MARTINEZ
16.– MARIA TERESA BARCINA ELCUAZ
17.– IÑIGO CARRION ECHEVARRIA
18.– ALEJANDRA VILLATE ATARES
19.– ROBERTO MORA RODRIGUEZ
20.– MARIA TERESA OBALDIA ALAÑA
21.– DAVID ANDRES BRAVO
22.– MAITE SAN JOSE GONZALEZ
23.– JOSE MANUEL INICIERTE CALVEIRA
24.– AINARA BARCENA ARRIBAS
25.– EMILIO LOPEZ RÍOS
ORDEZKOAK
01.– YULIS ESTELA SANCHEZ MARTINEZ
02.– MARTIN COLINO BUSTINZA
03.– AMAIA MIGUEL VELADO
6.– AULKI ZURIAK ESERLEKUAK HUTSIK UZTEKO
(EB-AZ)
01.– MARIA CRUZ PASCUAL SANCHEZ
02.– PAUL BORDA COBREROS
03.– NEREA ICUZA CAMPOS
04.– PABLO DE EGUILEOR ASTIGARRAGA
05.– MARIA ROMAÑA PASCUAL
06.– ANDRES ICUZA JAUREGUI
07.– MARIA VICTORIA CAMPOS GIL
08.– ROBERTO GOMEZ VILLAR
09.– MARIA BEGOÑA TESAN LABORDA
10.– JAIZKI ARTEAGABEITIA PEREA
11.– ESTEL FERRE MONNE
12.– JON USOBIAGA FERRER
13.– VANESA DE PRADO ESCUDERO
14.– ANTONIO ROMAÑA ANTOLIN
15.– MERCEDES AZCONA PASTOR
16.– JOSE LUIS DE ZUBICARAY ORTIZ DE ARTIÑANO
17.– ELENA BALLESTEROS ALONSO
18.– JESUS DANIEL NUEVO GALIANA
19.– PATRICIA GOYASTUA GUTIERREZ DEL RIO
20.– ISIDRO GOMEZ GOMEZ
21.– VANESA GARCIA LAMAS
22.– ALVARO ANTOÑANZAS CIARSOLO
23.– JORGE ANTONIO GONZALEZ GARCIA
24.– RUBEN CUÑADO CABANA
25.– LOU MARINE GOMEZ FOUCHER
ORDEZKOAK
01.– JUAN CARLOS DIAZ URIBE
02.– CRISTINA SALDAÑA GALINDEZ
03.– IBAI DE HENDAYA MERINO
7.– ELKARREKIN PODEMOS-AHAL DUGU, ALIANZA VERDE
01.– MIREN EDURNE GORROCHATEGUI AZURMENDI
02.– ARKAITZ GORRITXO LOPEZ
03.– ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ
04.– OIHANE MESTRAITUA LARRAONDO
05.– RICARDO VAQUERO MORENO
06.– NATALIA REY BARJA
07.– HECTOR FERNÁNDEZ MEDRANO
08.– INES MARIA UNZAGA AGUIRRE
09.– LUIS MIGUEL LAPEÑA MORENO
10.– SABINA MENDEZ GARCIA
11.– OSCAR ALBALAT MEDRANO
12.– PAULA AMIEVA CLEMENTE
13.– JUAN CARLOS CAMPOS LED
14.– ALICIA ROBLES ALONSO
15.– TRINIDAD ANGUITA CASTILLO
16.– ALFONSO ARROYO GARCÍA
17.– MANUELA RUIZ VIVANCO
18.– IÑAKI MIRENA ACHA OÑATE
19.– EPIFANÍA SANCHEZ GARCIA
20.– ANGELA SEVILLA CARRASCO
21.– ESKA ARAIZ PASCUAL
22.– MARIA MONTSERRAT ROCA VAZQUEZ
23.– FRANCY CAROLINA FONSECA LINARES
24.– ANGEL CASADO MARTÍNEZ
25.– MARIA DEL PILAR LOPEZ BLANCO
ORDEZKOAK
01.– AGUSTIN FERNANDEZ ORTIZ
02.– SORAYA PEREIRA FREIRE
03.– PABLO LARRAURI MUÑOZ
8.– ESPAINIAKO LANGILEEN ALDERDI KOMUNISTA
(PCTE)
01.– SERGIO SAENZ ALVAREZ
02.– IGONE BASTIDA ESTEBAN
03.– OSCAR FRONTAURA GARCIA
04.– SAIOA CUADRADO RECIO
05.– UNAI VIDAURRAZAGA SOLA
06.– LAURA ALONSO AMEYUGO
07.– EDER BAILE MOLINERO
08.– ENERITZ CARREIRA PRINCIPE
09.– MIKEL TXAKARTEGI HERNANDEZ
10.– MARIA TERESA MAGRACH LONGRANDE
11.– JAVIER SEBASTIAN GARCIA
12.– MAIDER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
13.– JORGE FRONTAURA GARCIA
14.– SEHILA RUANO PACHO
15.– LIHER CALLEJA MONTERO
16.– AINHOA MAGUREGUI TOMEY
17.– MARKEL LOPEZ RODRIGUEZ
18.– ESTEFANIA BARRIONUEVO HERNANDEZ
19.– GORKA SAENZ ALVAREZ
20.– ANA TERESA VIDAURRAZAGA URBIETA
21.– JAVIER SETIEN CRAQUI
22.– IZASKUN ALAIZ ALBA
23.– AIMAR RODRIGUEZ SOTO
24.– LEIRE BELLIDO BUENO
25.– MARIA CARMEN HERNANDEZ CAMACHO
SUPLENTES
01.– MATTEO FERNANDEZ IÑIGO
02.– ANTONIA GARCIA MURILLO
03.– ENEKO SANZ LLAMAS
9.– PACMA
01.– MARIA LOPEZ GALAN
02.– MIREN EUKENE IZQUIERDO FRANCO
03.– MARIA JOSEFA SANZ BALLVE
04.– IGNACIO SERRANO VITERI
05.– LUIS ALBERTO REAL DE LAS HERAS
06.– MARIA TERESA RODRIGUEZ MENENDEZ
07.– ICIAR AZKUNAGA VILLACORTA
08.– ANTONIA ESTEBAN GALLEGO
09.– CHRISTIAN IVAN ROSA ROLDAN
10.– JOSE FRANCISCO RANGEL FERNANDEZ
11.– MARIA BEATRIZ ETXEBARRIA PADILLA
12.– MARIA GALAN MONROY
13.– SILVIA LOPEZ GALAN
14.– KEPA JOSEBA LOZANO CALVO
15.– FRANCISCO JAVIER ASPIAZU DIEZ
16.– JANIRE ASENJO GARCIA
17.– JULIA MORENO PAJUELO
18.– JANIRE ROBLES GUTIERREZ
19.– GONZALO ZABALLA SANZ
20.– JAVIER MARTIN ZABALLA SANZ
21.– MARIA ANGELES LOZANO CALVO
22.– MARGARITA AZPIAZU DIEZ
23.– MONICA ELOSE FACES
24.– JOSE ANTONIO GOMEZ SANCHEZ
25.– URKO URRESTI GOITIA
ORDEZKOAK
01.– AGUSTINA URRUTIA LEGARRETA
02.– MARIA BEGOÑA MARCO TOLSA
03.– RICARDO ECHANOVE FRANCO
10.– SUMAR
(SUMAR)
01.– ALBA GARCIA MARTIN
02.– CARMEN MUÑOZ LOPEZ
03.– ALBA GUTIERREZ GOMEZ
04.– YAHCOV RUIZ CHICO
05.– ROMAN RODRIGUEZ CALLEJA
06.– IKER BARTOLOME NIETO
07.– AZAHARA BOTELLA ARTACHO
08.– AURELIO GONZALEZ SOMAVILLA
09.– SERGIO «SERGITZ» MORENO RIOS
10.– ANA ISABEL SAIZ QUINTANO
11.– RAUL NAVARRO MENDEZ
12.– IRENE EUBA ARROYO
13.– CELIA MARAÑON MARTINEZ
14.– STELLA MARIS GARCIA ARDILES
15.– MIKEL ISASI RUIZ
16.– JULEN DOMINGUEZ SANCHEZ
17.– ROBERTO «BOBI» GALDOS CARBAJALES
18.– ANA ROSA SANCHEZ PEREZ
19.– HELENA AMAYA TAPIA GUTIERREZ
20.– IÑIGO LEON SANCHO
21.– MARIA PILAR RUIZ CORELLA
22.– UNAI ORBEGOZO URIBESALGO
23.– JOSE RAMON BECERRA CAROLLO
24.– MARIA ROSA MARTINEZ RODRIGUEZ
25.– LANDER MARTINEZ HIERRO
SUPLENTES
01.– MARIA DOLORES RIOS GAREA
02.– ENEIDA DE LA IGLESIA VELEZ
03.– EDER GARCIA LOPEZ
04.– ORIANA VALENTINA TORRES ZORRILLA
05.– NOUR EDIN AKCHOUR BENHA
11.– IZAN
(IZAN)
01.– PATXI XABIER ALAÑA ARRINDA
02.– JUAN CARLOS PODEROSO MARTINEZ
03.– JOSE LUIZ ZALLA GUTIERREZ
04.– M.ª DEL BUEYO SUSANA GARCIA GOMEZ
05.– AITZIBER ESKUBI GOIENETXE
06.– MERCEDES FERNANDEZ BARRERAS
07.– FRANCISCO JAVIER GALLARRETA MARCOS
08.– MIREN AGURTZANE AHEDO SANTIESTEBAN
09.– RICARDO SANTAMARIA PEREZ
10.– IRAIDE ZUBIAGA ARECHEDERRETA
11.– ODON ULIBARRENA IROZ
12.– FRANCISCA ZAMORANO MORAL
13.– JESUS NAVERAN NAVERAN
14.– MARI CRUZ GARCIA FERNANDEZ
15.– FERNANDO VALDIVIA VALENZUELA
16.– AINTZANE ESCUBI GOYENECHE
17.– AITOR GOICOECHEA MUGARRA
18.– MARIA CARMEN AGUIRRE COLON
19.– JESUS CAÑAS SASTRE
20.– MARIA DEL MAR CUESTA GAGO
21.– JOSE MARIA LEJARDI CAREAGA
22.– ANA MARTIN SOMOCURCIO
23.– JON JOSEBA MADARIAGA VAZQUEZ
24.– ROSA MARI LARGO ABAD
25.– ROSALIA ASAMA GOMEZ
ORDEZKOAK
01.– ANTONIO CABALLERO GUERRA
02.– CRISTINA VALDIBIDIA VALENZUELA
03.– MIGUEL SANZ SANZ
12.– VOX
(VOX)
01.– MARIA PEREZ FERNANDEZ
02.– DIEGO SETIEN IRURETA
03.– MARIA DE LA O CORDERO GARCIA
04.– FELIX ESTEVE MONTES
05.– EVA MARIA GARCIA ABASCAL
06.– MARCO ANTONIO MORENO ASLA
07.– PILAR GUEZURAGA ANITUA
08.– ANGEL MARTINEZ VILLASTRIGO
09.– EVA MARIA RODRIGUEZ MARTIN
10.– RAFAEL MORENO MARTIN
11.– MERCEDES FERNANDEZ MARTIN
12.– IVAN SIMON MARTINEZ
13.– MARIA ANGELES FERNANDEZ MARTIN
14.– ROLANDO AMORRORTU ALONSO
15.– MARIA PILAR MARTIN RODRIGUEZ
16.– ALFONSO URQUIJO MARTIN
17.– ROSA MARIA DEL VAL DIEZ
18.– ANDRES MATIENZO GARCIA
19.– MARIA AURTENECHE PEREZ
20.– EGOITZ DOLADO LLORENTE
21.– SONSOLES ELORZA LOSADA
22.– LUIS ANGEL DE GRANDES VARGAS
23.– VISITACION RAMIREZ PAGAZAURTUNDUA
24.– ALVARO RENILLA GARCIA
25.– CINA ORFILIA CORTEZ DE MARTINEZ
ORDEZKOAK
01.– AITOR DE LA QUINTANA MARCILLA
02.– NEREA MARIA FERNANDEZ LEGORGEU
03.– JUAN JOSE AXPE ARISPE
13.– ALDERDI HUMANISTA
(PH)
01.– JOSE MANUEL VAZQUEZ RIOS
02.– CONCEPCION MARTINEZ MIGUEL
03.– ANTONIO RAMON GANCEDO VALDIVIESO
04.– MARIA DEL PILAR MORENO RODRIGUEZ
05.– FRANCISCO JAVIER GOIRICELAYA MOLINA
06.– IRIA FERNANDEZ MORENO
07.– JUAN JOSE ASTARLOA LUBIAN
08.– MARIA PAZ GALLEN RODRIGUEZ
09.– FERNANDO ESTEBAN ASTARLOA LUBIAN
10.– ITXASNE FERNANDEZ MORENO
11.– KEPA LUENGO ARTIÑANO
12.– MARIA LUISA RODRIGUEZ SANCHEZ
13.– MARIA MAGDALENA CUELLAR MONTAÑO
14.– ALEXANDER DE LA HUERTA VALDEVIRA
15.– AINARA ASTARLOA LOPEZ
16.– JOSE LUIS FERNANDEZ ARAU
17.– SONIA VALLE NOGUEIRAS
18.– DAVID POUSA GARCIA
19.– ANA ROSA GOYENECHEA OLAGOITIA
20.– JOSE PEREZ ANDRES
21.– MARIA JOSEFA VALLE NOGUEIRAS
22.– JANIRE CARRICONDO PERTEAGUDO
23.– JOSE MANUEL CESPEDES PEREZ
24.– MAITE SALVADOR RODRIGUEZ
25.– MARIA MERCEDES LUBIAN MARQUEZ
ORDEZKOAK
01.– VICENTE BONILLA MORENO
02.– MARIA MILAGROS FERNANDEZ ALVAREZ
03.– MARIA DEL CARMEN SERRADA RODRIGUEZ