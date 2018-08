Zinema

Zerrenda

2011ko Oscar sariak: izendatu guztien zerrenda

Erredakzioa

2011/02/21

Oscar Sarien 83. edizioko izendatu guztien zerrenda eman du jakitera Hollywoodeko Arte eta Zinema Zientzien Akademiak. Otsailaren 27an egingo dute sari banaketa ekitaldia.

Hemen duzu izendatu guztien zerrenda:



PELIKULA ONENA

Black swan

The Fighter

Inception

Los chicos están bien

The King''s speech

127 hours

The social network

Toy Story 3

True Gilt

Winter''s Bone



ZUZENDARI ONENA

Darren Aronofsky (Black swan)

David O. Russell (The Fighter)

Tom Hooper (The King''s speech)

David Fincher (The social network)

Joel Coen y Ethan Coen (True Gilt)



GIZONEZKO AKTORE ONENA

Javier Bardem (Biutiful)

Jeff Bridges (True Gilt)

Jesse Eisenberg (The social network)

Colin Firth (The King''s speech)

James Franco (127 hours)



EMAKUMEZKO AKTORE ONENA

Annette Bening (Los chicos están bien)

Nicole Kidman (Rabbit Hole)

Jennifer Lawrence (Winter''s Bone)

Natalie Portman (Black swan)

Michelle Williams (Blue Valentine)



BIGARREN GIZONEZKO AKTORE ONENA

Christian Bale (The Fighter)

John Hawkes (Winter''s Bone)

Jeremy Renner (The Town)

Mark Ruffalo (Los chicos están bien)

Geoffrey Rush (The King''s speech)



BIGARREN EMAKUMEZKO AKTORE ONENA

Amy Adams (The Fighter)

Helena Bonham Carter (The King''s speech)

Melissa Leo (The Fighter)

Hailee Steinfeld (True Gilt)

Jacki Weaver (Animal Kingdom)



ATZERRIKO FILM ONENA

Biutiful (Mexiko)

Canino (Grezia)

In a Better World (Danimarka)

Incendies (Kanada)

Hors-la-loi (Aljeria)



ANIMAZIO FILM ONENA

Cómo entrenar a tu dragón

El ilusionista

Toy Story 3



ZUZENDARITZA ARTISTIKO ONENA

Alicia en el país de las maravillas (Robert Stromberg,&' || 'nbsp;Karen O''Hara)

Harry Potter y las reliquias de la muerte 1 (Stuart Craig, Stephenie McMillan)

Origenes (Guy Hendrix Dyas, Larry Dias, Doug Mowat)

The King''s speech (Eve Stewart, Judy Farr)

True Gilt (Jess Gonchor, Nancy Haigh)



ARGAZKILARITZA ONENA

Black swan (Matthew Libatique)

Inception (Wally Pfister)

The King''s speech (Danny Cohen)

The social network (Jeff Cronenweth)

True Gilt (Roger Deakins)



JANTZI-DISEINU ONENA

Alicia en el país de las maravillas (Colleen Atwood)

Soy el amor (Antonella Cannarozzi)

The King''s speech (Jenny Beavan)

La tempestad (Sandy Powell)

True Gilt (Mary Zophres)



DOKUMENTAL ONENA

Exit through the Gift Shop (Banksy y Jaimie D''Cruz)

Gasland (Josh Fox y Trish Adlesic)

Inside Job (Charles Ferguson y Audrey Marrs)

Restrepo (Tim Hetherington y Sebastian Junger)

Waste Land (Lucy Walker y Angus Aynsley)



DOKUMENTAL LABUR ONENA

Killing in the Name

Poster Girl

Strangers No More (Karen Goodman, Kirk Simon)

Sun Come Up (Jennifer Redfearn, Tim Metzger)

The Warriors of Qiugang (Ruby Yang, Thomas Lennon)



EDITATZE ONENA

Black swan (Andrew Weisblum)

The Fighter (Pamela Martin)

The King''s speech (Tariq Anwar)

127 hours (Jon Harris)

The social network (Angus Wall y Kirk Baxter)



MAKILLAJE ONENA

El mundo según Barney (Adrien Morot)

Camino a la libertad (Edouard F. Henriques, Gregory Funk, Yolanda Toussieng)

El hombre lobo (Rick Baker, Dave Elsey)



SOINU BANDA ONENA

Cómo entrenar a un dragón (John Powell)

Inception (Hans Zimmer)

The King''s speech (Alexandre Desplat)

127 hours (A.R. Rahman)

The social network (Trent Reznor y Atticus Ross)



ABESTI ONENA

''''Coming Home'''' (Country Strong): Tom Douglas, Troy Verges y Hillary Lindsey

''''I See the Light'''' (Enredados): Alan Menken y Glenn Slater

''''If I Rise'''' (127 horas): A.R. Rahman, Dido y Rollo Armstrong

''''We Belong Together'''' (Toy Story 3): Randy Newman



ANIMAZIOKO FILM LABUR ONENA

Day &' || 'amp; Night

The Gruffalo

Let''s Pollute

The Lost Thing

Madagascar, carnet de voyage (Madagascar, a Journey Diary)



FILM LABUR ONENA

The Confession

The Crush

God of Love

Na Wewe

Wish 143



SOINU EDITATZE ONENA

Inception (Richard King)

Toy Story 3 (Tom Myers y Michael Silvers)

Tron: Legacy (Gwendolyn Yates Whittle y Addison Teague)

True Gilt (Skip Lievsay y Craig Berkey)

Unstoppable (Mark P. Stoeckinger)



SOINU EDITATZE ONENA

Inception (Lora Hirschberg, Gary A. Rizzo y Ed Novick)

The King''s speech (Paul Hamblin, Martin Jensen y John Midgley)

Salt (Jeffrey J. Haboush, Greg P. Russell, Scott Millan y William Sarokin)

The social network (Ren Klyce, David Parker, Michael Semanick y Mark Weingarten)

True Gilt (Skip Lievsay, Craig Berkey, Greg Orloff y Peter F. Kurland)



SOINU-EFEKTU ONENA

Alicia en el país de las maravillas (Ken Ralston, David Schaub, Carey Villegas, Sean Phillips)

Harry Potter y las reliquias de la muerte 1 (Tim Burke, John Richardson, Christian Manz, Nicolas Aithadi)

Más allá de la duda (Michael Owens, Bryan Grill, Stephan Trojanski y Joe Farrell)

Inception (Paul Franklin, Chris Corbould, Andrew Lockley y Peter Bebb)

Iron Man 2 (Janek Sirrs, Ben Snow, Ged Wright y Daniel Sudick)



GIDOI EGOKITU ONENA

127 hours (Danny Boyle y Simon Beaufoy)

The social network (Aaron Sorkin)

Toy Story 3 (Michael Arndt, John Lasseter, Andrew Stanton y Lee Unkrich)

True Gilt (Joel Coen &' || 'amp; Ethan Coen)

Winter''s Bone (Debra Granik &' || 'amp; Anne Rosellini)



JATORRIZKO GIDOI ONENA

Another Year (Mike Leigh)

The Fighter (Scott Silver, Paul Tamasy, Eric Johnson, Keith Dorrington)

Inception (Christopher Nolan)

Los chicos están bien (Lisa Cholodenko y Stuart Blumberg)

The King''s speech (David Seidler)