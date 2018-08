Zinema

'The King's speech' Oscarretarako faborito, 12 izendapenekin

2011/01/25

Javier Bardem Aktore Onenaren Saria irabazteko izendatu dute, eta 'Biutiful' filma Atzerriko Film Onenaren sailean. 'También la lluvia' lana, berriz, lehiatik kanpo geldtu da.

Oscar sarien 83. edizioaren sari banaketa datorren otsailaren 27an egingo dute Los Angeleseko Kodak antzokian. James Franco eta Anne Hathaway izango dira aurkezleak eta 200 herrialdetan baino gehiago eskainiko dute zuzenean telebista bidez.



Gaur eguerdian Los Angeles hirian egindako Oscar sarietara hautagaien zerrendaren irakurketan, The King´s speech filmak jaso ditu izendapen gehien, guztira 12. Coen anaien True Grit filmak hamar izendapen lortu ditu. Inception eta The social network filmek bestalde, zortzi izendapen lortu dituzte. Javier Bardem Aktore Onenaren Saria irabazteko izendatu dute, eta Biutiful filma Atzerriko Film Onenaren sailean. También la lluvia lana, berriz, lehiatik kanpo geldtu da.



The social network eta The king´s speech pelikula onenaren sailean izendatuak daude, Black swan, The fighter eta Toy Story 3 lanekin batera.



David Fincher eta Tom Hooper Zuzendari Onenaren Oscar sarirako izendatu dituzte The social network eta The King´s speech filmetan egindako lanagatik. Atal horretan, Darren Aronosfky (Black swan), Joel eta Ethan Coen (True Gilt) eta David O. Russell (The Fighter) ere lehiatuko dira.



Javier Bardem (Biutiful) Aktore Onenaren sailean izendatu dute. Duela gutxi Urrezko Globoa irabazi duen Colin Firth (The King´s speech) izango du lehiakide nagusi. Baina Jesse Eisenberg (The social network), James Franco (127 hours) eta Jedd Bridges (True Gilt) ere Oscar saria irabazteko borroka berdinean arituko dira.



Emakumezko aktore onenaren atalean Annette Benning eta Natalie Portman dira faborito nagusiak. Haiekin batera Jennifer Lawrence (Winter''s Bone), Michelle Williams (Blue Valentine) eta Nicole Kidman (Rabbit Hole) izendatu dituzte.



Atzerriko film onenaren izendatuen zerrendan, Alejandro Gonzalez Iñarrituren Biutiful aurkitzen da. Lan hau Hors la Loi (Algeria), In A Better World (Danimarka), Canino (Grezia) eta Incendies (Canada) filmekin leihatuko da.