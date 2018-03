Cine

Navarra

'Flores' de Jorge Jácome premiada como mejor película en el Festival Punto de Vista

agencias | redacción

12/03/2018

Nathaniel Dorsky ha sido mejor director por su película "Elohim, or divine beings, the energy of light as creation"; y "Optimism", de Deborah Stratman, se ha llevado el galardón al mejor cortometraje.

Todos los premiados del Festival Punto de Vista 2018. Foto de la página web del Festival. Todos los premiados del Festival Punto de Vista 2018. Foto de la página web del Festival.

Noticias (1) 21 películas de 14 países competirán en el festival Punto de Vista La cinta Flores, dirigida por Jorge Jácome, ha sido galardonada con el Gran Premio a la Mejor Película en la edición de 2018 el Festival Punto de Vista, que se clausuró el sábado por la noche en Baluarte con la ceremonia de entrega de premios. Nathaniel Dorsky ha sido designado mejor director por su película Elohim, or divine beings, the energy of light as creation, y Optimism, de Deborah Stratman, se ha llevado el galardón al mejor cortometraje. El jurado oficial de la undécima edición del Festival Internacional de Cine Documental de Navarra Punto de Vista, formado por Rebecca Baron, Fran Gayo, Paolo Moretti, Nicolás Pereda y Celine Browez, ha decidido entregar el Gran Premio Punto de Vista a la Mejor Película, dotado con 10.000 euros, a Flores de Jorge Jácome, por tratarse de una cinta "post-apocalíptica y bucólica, inquietante y sensual, tradicional y futurista. La película mezcla elementos contradictorios y construye un universo poético y personal". El Premio Especial del Público a la mejor película, dotado con 1.650 euros, ha sido para Young and beautiful, de Marina Lameiro, y el Premio de la Juventud a la Mejor Película, dotado con 1.500 euros, también para Flores de Jorge Jácome. El jurado ha concedido una mención especial a la dirección de la película O peixe, de Jonathas de Andrade. Por último, los miembros del Comité de Selección de la convocatoria del Proyecto X Films han decidido otorgar el premio a Zazpi T'erdi por su proyecto La vía flotante.

Comentarios