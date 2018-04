Clásicos del cine fantástico francés y música, para calentar el Fant

Cine

El Pre-Fant servirá para abrir boca, del 23 al 27 de abril, para el Festival de Cine Fantástico de Bilbao, que se celebrará entre el 4 y el 11 de mayo.

Se podrá ver "Mom and dad", que ya pasó por el festival de Sitges

El Pre-Fant, las actividades previas al Festival de Cine Fantástico de Bilbao-Fant 2018, acogerá del 23 al 27 de abril una muestra dedicada a los grandes clásicos del cine fantástico francés.

Dentro de este ciclo, las salas BBK y Bilborock, ofrecerán de forma gratuita las proyecciones de títulos como "La mano del diablo" (1943), de Maurice Rourneur; "El fantasma de la libertad" (1975), de Luis Buñuel, y "Los ojos sin rostro" (1960), de Georges Franju.

Las actividades del Pre-Fant se completan con el programa denominado "Sitges Tour a Contracorriente", en el que se proyectará una selección de películas presentes en la última edición del festival del género que se celebra en la localidad catalana de Sitges.

En concreto, se pasarán la película estadounidense "Mom and Dand", de Brian Taylor; la australiana "The Osiris Child" de Shane Abbess; y la sangrienta película de animación china "Have a Nice Day" de Bi Liu Jian.

La programación para la noche del 27 de abril incluye un concierto con 80´ Beat, que homenajeará en una fiesta-espectáculo a lo mejor de la New Wave más electrónica de los 80; una banda en la que confluyen músicos provenientes de grupos como Mamba Beat y Doctor Deseo.