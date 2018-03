Música

9 y 10 de noviembre

Gasteiz Calling anuncia a Suicidal Tendencies, Propagandhi y Agnostic Front

L.Z. - N.V. | eitb.eus

21/03/2018

Además, también estarán en el festival vitoriano Cockney Rejects, Lion's Law, Dag Nasty, The Exploited, Segismundo Toxicomano, Street Dogs, Not On Tour y Adrenalized.

El festival Gasteiz Calling, que se celebrará en la capital vitoriana los días 9 y 10 de noviembre, ha anunciado a varios de los grupos que engrosarán el cartel de la cuarta edición.

Los canadienses Propagandhi y su hardcore melódico con toques de metal y un claro compromiso social y político, serán uno de los platos fuertes de la cita, en un concierto único en el Estado español en 2018 y en el que presentarán su último disco, el recomendable Victory Lap.

Por su parte, dos clásicos del hardcore como Agnostic Front y Suicidal Tendencies también estarán en el Gasteiz Calling, así como Cockney Rejects, Lion’s Law y Dag Nasty.

Finalmente, también actuarán The Exploited, los gasteiztarras Segismundo Toxicomano, Street Dogs, Not On Tour y los donostiarras Adrenalized.

<a href="http://adrenalized.bandcamp.com/album/tales-from-the-last-generation-2" _mce_href="http://adrenalized.bandcamp.com/album/tales-from-the-last-generation-2">Tales From The Last Generation by Adrenalized</a>

El festival volverá a celebrarse en el Iradier Arena, y los bonos se pueden comprar por 58 euros.