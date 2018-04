Giro de Italia 2018

Froome: 'Seguro que no me voy a contener en el Giro'

AGENCIAS | REDACCIÓN

30/04/2018

El cuatro veces vencedor del Tour de Francia ha añadido que 'sería una gran pérdida para el deporte que no corriese el Tour si las reglas dicen que puedo'.

A cuatro días de que el Giro de Italia se ponga en marcha el ciclista británico Chris Froome (Sky) ha realizado unas declaraciones en el canal Eurosport donde ha hablado tanto de la carrera italiana cono del Tour de Francia.

Froome está ansioso por esta "nueva emoción" de pelear por una carrera en la que nunca lo ha hecho y por ver cómo se puede "recuperar" para el Tour del mes de julio. "Una vez que esté en el Giro, todo estará centrado ahí y una vez que se acabe, podré comenzar a reconcentrarme para el Tour", indicó.

"No me voy a contener, eso seguro. Cuando estás en una gran vuelta, vives literalmente el día a día y no pensando en la siguiente semana o el siguiente mes. Ganar un quinto Tour y unirme a ese club de corredores sería un sueño e increíble, pero no es algo en lo que realmente me voy a entretener hasta que pueda hacerlo realidad", concluyó el británico.

Sobre uno de sus grandes rivales en la 'grande' italiana, el holandés Tom Dumoulin (Sunweb), resaltó que está "deseando este desafío" porque todavía no se ha medido al actual campeón del Giro con "una clasificación general" de por medio.

Asimismo, ha confesado que no le ha sido "fácil" de cara a su preparación para el Giro todo lo que está aconteciendo por su caso positivo aún sin resolver en la pasada Vuelta a España y, tras insistir en su inocencia, tiene claro que sería "una gran pérdida para el deporte" si los organizadores del Tour de Francia le impidiesen tomar la salida pese a no estar sancionado.