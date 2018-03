Otros deportes

Tenis

Federer cae en Miami y Nadal recupera el número uno mundial

Agencias | Redacción

25/03/2018

Roger Federer cayó eliminao en el Masters 1.000 de Miami ante Thanasi Kokkinakis y tras esta derrota perderá el número uno del ranking ATP. Federer ha anunciado que no estará en Roland Garros.

El tenista suizo Roger Federer sufrió una inesperada derrota (6-3, 3-6, 6-7(4) ante el australiano Thanasi Kokkinakis en su debut en el torneo de Miami, segundo Masters 1.000 de la temporada, un número 175 del mundo. De esta manera, Rafael Nadal recuperará este lunes el número uno del ranking ATP.

Federer, que llegaba a Miami tras perder con Del Potro en la final de Indian Wells, cederá el trono al término del torneo y Nadal regresará el lunes a la cima, cuando se actualice la clasificación mundial una vez termine el Masters 1.000 de Crandon Park. El helvético, vigente campeón en Miami, necesitaba alcanzar los cuartos de final para retener el número uno, pero no pudo con el pujante tenista 'aussie', que le sorprendió este sábado en tres sets 3-6, 6-3 y 7-6(4). Federer era número uno desde el pasado 16 de febrero cuando conquistó el torneo de Rotterdam, arrebatando el privilegio a Nadal, que volverá a recuperar el número uno pese a no estar jugando desde el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada.

Federer no jugará los torneos de tierra ni Roland Garrós

El suizo Roger Federer anunció en Miami que este año no participará de nuevo en la temporada de tierra batida, incluyendo Roland Garros, a pesar de haber perdido en el Masters 1.000 de Miami el número uno de la ATP en favor del español Rafael Nadal. "He decidido que no jugaré la temporada de tierra batida".