Primera Jornada

Rahm y Otaegui comienzan con buen pie el Open de España

12/04/2018

Los golfistas vascos Jon Rahm y Adrian Otaegui han presentado tarjetas con números esperanzadores (-5 y -3, respectivamente) en la primera jornada del torneo.

El vizcaíno Jon Rahm, gran favorito para ganar el Open de España que se diputa hasta el domingo, completó la ronda inaugural de este jueves con 67 golpes (cinco bajo par) y a uno sólo de la pareja de líderes que encabeza la competición con -6: el escocés Marc Warren y el irlandés Paul Dunne. Junto a Rahm, empatados en la tercera posición se encuentran otros diez competidores.

Cuatro birdies en los hoyos 3, 5, 7 y 13 y un eagle en el 18 le posicionan en los puestos de privilegio en este torneo perteneciente al Circuito Europeo.

"El haber jugado como he jugado hoy no me lo esperaba", reconoció Jon Rahm en zona mixta. "Le he dado desde el tee muchísimo mejor de lo que hubiese soñado. Hay pocas veces que se pega el driver tan bien, que hace que hagas dos birdies tan fáciles, como en el 7 y en el 13. Son días que hay que aprovechar y gracias a dios he hecho una buena vuelta. A ver si puedo seguir jugando igual de bien", apuntó.

Por su parte, el donostiarra Adrian Otaegui ha presentado una tarjeta de -3 que le mantiene en el puesto 23 con opciones de poder hacerse con el torneo.