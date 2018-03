San Sebastián, Mejor destino Europeo 2018, según TripExpert

San Sebastián ha sido galardonada con el premio al Mejor Destino Europeo 2018, según la plataforma TripExpert, encargada de calcular "con rigor" el posicionamiento de los destinos turísticos en función de las críticas de más de 85 guías de viajes, revistas y periódicos internacionales.

Según recuerda el consistorio donostiarra en una nota, TripExpert tiene en cuenta el número de publicaciones sobre un destino, así como la puntuación o valoración obtenida, para calcular una ratio general de calidad.

La distinción como Mejor destino Europeo 2018 dada a conocer este viernes se suma al reciente premio logrado por La Concha como Mejor Playa de Europa y sexta del mundo, otorgado por los viajeros de TripAdvisor.

Donostia-San Sebastián, with its incomparable cuisine and sunny city beaches, wins the inaugural Experts' Choice award for Best European Destination! https://t.co/AyZYHX89fF pic.twitter.com/ZCgt7sAWoB