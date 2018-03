Boulevard

Operación pionera

'Con esta operación la paciente sentirá el pecho como si fuera natural"

12/03/2018

El doctor Jaume Masiá, director de cirugía plástica del hospital Sant Pau de Barcelona, nos habla de una técnica pionera que permite recuperar la sensibilidad del pecho después de un cáncer de mama.

El hospital Sant Pau de Barcelona ha presentado una técnica pionera, que permitirá que las mujeres recuperen la sensibilidad del pecho, después de superar un cáncer. Algo muy importante para las cerca de 16.000 mujeres que se someten a una mastectomía cada año en el estado. Esta nueva técnica ha sido presentada en el Barcelona Breast Meeting, un encuentro que ha reunido a los máximos expertos europeos, estadounidenses y asiáticos en cirugía oncológica de mama, cirugía reconstructiva y estética.

En este contexto se ha presentado esta técnica que reconstruye la mama, utilizando tejido propio, y que además permite reconectar nervios. Ahí radica la novedad de esta técnica. Y es que precisamente una de las razones por las que muchas mujeres no quieres reconstruir su mama, después de haberla perdido por un cáncer, es que no quieren tener un pecho que no sienten. Por tanto, hablamos de una muy buena noticia para las muchísimas mujeres.

El doctor Jaume Masiá, organizador de este congreso, y director de cirugía plástica del hospital Sant Pau de Barcelona nos da más detalles sobre este tema.