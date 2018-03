Boulevard

Previsión hoy lunes

El invierno se quiere marchar por la puerta grande

19/03/2018

Previsión para este 19 de marzo en la que nos espera una jornada invernal. La nieve hará acto de presencia en torno a los 200 metros. A la 6 de la tarde entrará la alerta naranja.

audios (1) El invierno se quiere marchar por la puerta grande

Una jornada propiamente invernal la de este lunes, con precipitaciones ininterrumpidas durante toda la jornada. Se producirán chubascos desde la mañana y en toda la comunidad, serán intensos y ocasionalmente tormentosos y con granizo.

Por la tarde, la nieve hará acto de presencia en cotas cada vez más bajas, comenzará situándose a 800 metros para terminar la jornada en el entorno de los 200 metros. Además el viento será noroeste y soplará de forma desagradable.

Mencionar al respecto el aviso amarillo por nieve que tenemos en estos momentos, que se volverá alerta naranja a las seis de la tarde y que se mantendrá al menos hasta el mediodía de mañana martes. Con este panorama no nos extrañará que las temperaturas sean también bajas, aunque no heladoras. En Bilbao llegarán a verse los 10 grados, en el sur no se sobrepasarán en ningún punto los 7 grados.

El invierno parece que se quiere marchar por la puerta grande, nos esperan varios días de paraguas y abrigo.