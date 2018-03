Boulevard

Jacinta Ortiz

'Yo tenía los poemas en mi memoria porque no sabia escribir'

22/03/2018

Jacinta Ortiz Mesa, nació en 1939, el año que acababa la guerra y sintió afición desde pequeña por las palabras y las rimas. Como no sabía escribir, memorizaba sus poemas según los creaba.

A Jacinta Ortiz le conocen como La Tilli y su libro de poemas La Campesina cuenta con dos ediciones.

La campesina y el marqués es su segundo libro de poemas, y cuenta su relación con un marqués, ha sido publicado recientemente por la editorial Dauro.

Jacinta Ortiz relata en 'Boulevard' que 'nunca he ido a la escuela y no se escribir, no sé pronunciar, mi vida en un caso'. Quedó viuda a los 13 años de haberse casado y 'cuando trabajaba sola en el campo, componía mis poemas y los retenía en la memoria'.