Boulevard

Jordi Nieva

'Si Turull ingresara en prisión habría que suspender el pleno de mañana'

23/03/2018

Jordi Nieva, Catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Barcelona, cuenta en 'Boulevard' como está la situación en Catalunya tras el pleno de investidura de ayer.

Jordi Nieva responde en 'Boulevard' a la cuestión de qué sucederá si encarcelan hoy a Jordi Turull, 'ocurriría que Turull no se podría presentar a la investidura del sábado y no se podría celebrar y habría que suspender el pleno'. De todas formas tras el pleno de ayer la cuenta atrás se ha puesto en marcha y 'si en 2 meses no se llega a otro acuerdo habría nuevas elecciones'.

Según el Catedrátido de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, si Puigdemont y Comín renunciaran a su acta se podría dar una mayoría a la investidura pero 'con otro candidato ya que para la investidura el candidato tiene que estar presente'.

Sobre el ambiente que se vivía en el Parlament, Nieva responde que 'el ambiente que percibí era muy triste. Se percibía que aquello no iba a servir para nada y que podía acarrear consecuencias más desagradables'.