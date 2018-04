Boulevard

El PSE-EE dice que no le incomodaría el apoyo del PNV a los Presupuestos

04/04/2018

El portavoz del PSE-EE en el Parlamento Vasco asegura que su formación no tiene "nada que decir" sobre un hipotético apoyo del PNV a los PGE, "mientras no afecte a la acción de gobierno"

El portavoz del PSE-EE en el Parlamento Vasco, José Antonio Pastor, ha asegurado que a su formación no le incomodaría que el PNV apoyara los Presupuestos Generales del Estado, ya que este es un asunto que queda fuera del acuerdo de gobierno que mantienen ambas formaciones en Euskadi.

Asimismo, se ha reafirmado en que los socialistas "no darán un voto que no sea negativo" a unos presupuestos que consideran "malos", pero ha indicado que los jeltzales "tienen su propia dinámica de actuación y harán lo que estimen conveniente". "Mientras no afecte a la acción de gobierno, que lo tenemos tasado, nosotros no tenemos nada que decir sobre las relaciones entre el PNV y el Gobierno de España", ha subrayado.

En una entrevista realizada en el programa Boulevard de Radio Euskadi, Pastor ha explicado que el PSE-EE marca los límites en que el apoyo a los presupuestos "provocase el incumplimiento de algunos acuerdos de gobierno". "Estaremos vigilantes para que eso se cumpla", ha advertido.

En cuanto al propio pacto, Pastor ha abogado por repetir el acuerdo con el PNV para gobernar las instituciones vascas. El portavoz socialista ha destacado que los ciudadanos "valoran la gestión del gobierno", por lo que "si las cosas van así, previsiblemente, se puede repetir el escenario de acuerdo con el PNV". "Ése sería el tracto sucesorio lógico a partir de mayo", ha indicado.

José Antonio Pastor también se ha referido a las movilizaciones de pensionistas y jubilados, y cree que lo importante es "distinguir entre lo sustantivo y lo accesorio". "El debate de fondo es que se garantice que las pensiones sean suficientes para una vida digna, y eso se hace manteniendo y garantizando el sistema público; luego las CCAA pueden coadyuvar, pero no es lo central", ha explicado.