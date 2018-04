Boulevard

Carlos Solchaga

'El primer domingo de mayo ETA estará reconociendo una derrota histórica'

19/04/2018

Quien fuera ministro de Economía del gobierno de España Carlos Solchaga dice que 'el tiempo ayudará a reconducir' el tema de Cataluña, y reconoce que 'a unos y otros se nos ha ido de las manos'.

Entrevista en el 'Boulevard' al ex ministro de Economía del gobierno de España, Carlos Solchaga, con motivo de la presentación de su libro Las cosas como son: Diarios de un político socialista (1980-1994).

Preguntado por el anuncio de la disolución de ETA a realizarse el primer fin de semana de mayo, el político navarro asegura 'no poder más que alegrarme', a lo que añade que 'no estarán colaborando a la paz en Euskadi, o reconociendo que ahora podrán hacer otra cosa, cosas que pueden ser verdad, sino que estará aceptando una derrota histórica'.

Preguntado respecto a la situación de Cataluña, Solchaga cree que el tiempo ayudará a 'reconducir' la crisis catalana, si bien, también considera necesario que haya un interlocución, porque cree que 'Puigdemont no es un interlocutor válido'. Cree Solchaga que el relato sobre los residuos del franquismo esgrimido por los independentistas 'seguirá, porque tienen que tratar de explicar una actitud de rebelión contra la Constitución y de incumplimiento de las leyes'.

Finalmente el ex ministro de Economía ha asegurado no sentirse reconocido en el PSOE actual, 'porque no existe actividad de proposición programática, ni sobre Europa, ni la situación territorial, o la financiación, más bien van respondiendo con ocurrencias a los acontecimientos'.