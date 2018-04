Boulevard

Josu Erkoreka

'Nuestro papel está en el fondo del asunto, y no en la escenificación'

radio euskadi

25/04/2018

El portavoz del ejecutivo considera 'secundario' el acto de Kanbo porque 'lo importante es oficializar el fin de ETA de forma clara e inequívoca' y una consideración 'igualitaria' para las víctimas.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado en 'Boulevard' de Radio Euskadi que el papel del Ejecutivo no está 'en la escenificación' de la disolución de ETA, sino 'gestionando de verdad que esto pueda llevarse en los términos en los que el Gobierno cree que tiene que llevarse'. Además, ha asegurado que el acto de Kanbo del próximo 4 de mayo, previo a la desaparición de la banda, no va a 'suplantar' las percepciones 'radicalmente negativas' de lo que ha supuesto ETA.



Josu Erkoreka ha recordado que el Ejecutivo Vasco 'no deja de estar' en el encuentro de la localidad vasco francesa de Kanbo 'porque no sea relevante'. 'No les resta importancia al hecho de que se oficialice la desaparición definitiva de ETA en un acto público' y lo que ello puede significar para la política vasca, ha aseverado. Sin embargo, lamenta que se les haya pedido 'adhesión a un comunicado que se desconoce', que el diseño del acto sea cerrado o que se celebre en Iparralde, circunstancia que 'desconcierta al Gobierno Vasco', según ha reconocido Erkoreka.



En otras cuestiones, sobre la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, el portavoz ha asegurado desconocer si la cuestión de las pensiones se va a poner sobre la mesa por parte del PNV y de qué manera. No obstante, admite que es un tema 'susceptible de negociar', a pesar de que un presupuesto anual 'no va a resolver la cuestión de las pensiones'.