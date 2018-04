Boulevard

Sentencia 'La Manada'

El enfado de las Carmelitas de Hondarribia: 'Hermana, yo sí te creo'

radio euskadi

27/04/2018

Las monjas de la localidad guipuzcoana publican en redes sociales un alegato en apoyo de la víctima de 'La Manada'.

'Nosotras vivimos en clausura, llevamos un hábito casi hasta los tobillos, no salimos de noche, no vamos a fiestas, no ingerimos alcohol y hemos hecho votos de castidad. Es una opción que no nos hace mejores ni peores que nadie'. Así comienza el texto publicado en Facebook por las Carmelitas de Hondarribia, en el que defienden 'el derecho de todas las mujeres a hacer libremente lo contrario sin que sean juzgadas, violadas, amedrentadas, asesinadas o humilladas por ello; hermana, yo sí te creo'.

En 'Boulevard' de Radio Euskadi hemos hablado con Patricia, la hermana que ha publicado el texto en la cuenta de Facebook de las monjas.