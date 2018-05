Boulevard

TRAS LA DISOLUCIÓN DE ETA

'Para lograr la convivencia es necesario ponerse en la piel del otro'

09/05/2018

María Jauregi y Haritz Aranburu, cuyas vidas han estado condicionadas por la violencia padecida en este país, mantienen un discurso de convivencia, reconciliación y mirada hacia el futuro.

Haritz Aranburu y María Jauregi son dos personas jóvenes cuya vida está condicionada por los años de violencia y terrorismo padecidos en este país. María Jauregi es la hija de Juan Mari Jauregi, asesinado por ETA en el año 2000, y Haritz Aranburu, el hijo de Eugenio Aranburu, un dirigente de HB que se quitó la vida en 1997 antes de ser encarcelado. Dos personas que nunca habían estado ante un micrófono hablando de su experiencia hasta que, Radio Euskadi las ha reunido en una entrevista sincera, valiente, repleta de generosidad, y en la que las palabras convivencia y empatía han tomado el protagonismo.

Haritz Aranburu y María Jauregi han coincidido en que hay que transmitir a las nuevas generaciones, empezando por sus propios hijos, que hay que trabajar para que el pasado de violencia no se vuelva a repetir, que es necesario educar en una cultura en la que no haya espacio para la rabia y el rencor. Ambos tienen la seguridad de que no tuvo justificación nada de lo que ocurrió y que ahora es el turno de la convivencia. Creen que la empatía, el 'ponerse en la piel del otro', es fundamental para lograr esa convivencia y declaran que la condición de víctima no legitima más que a otras personas para hablar de lo ocurrido. Piden también que nadie 'instrumentalice' a las víctimas.

Sobre el perdón, ambos han manifestado que no tienen ninguna necesidad de que nadie se lo pida de forma individual, en todo caso habría que pedírselo a toda la sociedad. En este sentido, María Jauregi ha declarado que, en su opinión, además de ETA, también debe pedir perdón 'el gobierno socialista por su implicación en la guerra sucia' del GAL.

Una entrevista que ha suscitado muchas emociones y comentarios por parte de las y los oyentes de Radio Euskadi.