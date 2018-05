Boulevard

Borja Belandia, Lanbide

'Pensiones de 1.080 euros no son asumibles ni subiendo los impuestos'

10/05/2018

Según Borja Belandia el director de Lanbide,los 1.080 euros de pensión 'es un lema, no he visto numeros' y cree que si bien el apoyo del PP 'sería suficiente' es exigible un mayor esfuerzo de consenso

Entrevista en 'Boulevard' con el director de Lanbide Borja Belandia. Cree que el proyecto de Ley que han presentado PNV y PSE en el Parlamento 'claramente mejora' la ley actual. Ha detallado las novedades de la propuesta, como son los complementos de a las pensiones más bajas, la RGI por unidad convivencial o la huella digital, que llegará a ser obligatoria, medidas todas ellas para mejorar el servicio.

Belandia considera que el apoyo del PP al proyecto 'sería suficiente, pero dada la importancia de la RGI en la arquitectura social del país, sería exigible un esfuerzo de consenso', a lo que añade que 'el trámite parlamentario puede ayudar a acercar posturas'.

En paralelo, el director de Lanbide ha pedido no 'mezclar en el debate' la renta universal y la renta de inclusión, que luego 'puede llevar a confusión a la ciudadanía'. El proyecto de ley en trámite responde a la filosofía de la renta de inclusión, 'que tiene sus derechos y sus compromisos de inclusión por parte de las y los receptores'.

Finalmente ha hecho una valoración de la reclamación de algunos partidos y colectivos de completar las pensiones más bajas hasta los 1.080 euros. 'Con los sistemas actuales sería imposible', ha dicho, a lo que ha añadido que 'estas cosas hay que hacerlas con las previsiones en la mano, yo no he visto números'. El director de Lanbide aconseja 'actuar con prudencia' en el tema de pensiones, 'hacer un gesto para subir pensiones y luego entrar en bancarrota por no poder cumplirlo sería un error'.