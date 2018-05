Boulevard

'Se ha escrito un crimen'

Historia de una obsesión

10/05/2018

A veces el amor se confunde con otros sentimientos y llegan hasta el punto de matar o de intentarlo.

audios (1) Historia de una obsesión

En la sección Se ha escrito un crimen de 'Boulevard' analizamos las obsesiones con la ayuda de Rafael Alcaráz, médico forense jubilado, y Carlos Bassas, escritor de novela negra.

La obsesión por una mujer ha llevado a un guardia civil a la cárcel, condenado a 22 años de prisión. Ella, también guardia civil, parecía vivir inmensamente feliz con su marido y su hijo de 3 años en la casa cuartel de Villajoyosa, en Alicante. Él no podía soportarlo, por lo que, valiéndose de una copia de las llaves que tienen en la comandancia por seguridad, entró en su casa y vertió matarratas en la comida de la familia. No lo hizo una vez, sino varias, y también sustrajo ropa interior de la mujer, un juguete sexual y un pendrive con fotos íntimas de la pareja.

Además, documentó su hazaña en un archivo de Word que le fue intervenido en su domicilio. Le corroían la envidia y los celos y quería probarse a sí mismo que era capaz de matar. Todo ello lo dejó escrito en un pendrive con frases como: 'Ella parece ser inmensamente feliz y eso no lo puedo soportar. No me ha salido bien, pero un día de éstos o me sale bien o me pillan'.

Y le pillaron cuando la agente acosada colocó una cámara de seguridad en su vivienda que grabó sus movimientos.